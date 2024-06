Detenen a Garrigàs el xofer d'un autocar que conduïa quadriplicant la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han detingut el xofer d'un autocar de línia internacional per anar molt begut al volant. Aquest té 53 anys i està acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol. I és que va donar una taxa penal de 0,70 mg/litre d'aire expirat. Això representa anar quatre vegades per sobre del límit màxim que en el cas dels conductors professionals és de 0,15 mg/l.

El cas es remunta al dimarts dia 18 cap a les sis de la tarda quan el 112 va rebre l'alerta dels passatgers d'un autocar d’una línia regular Barcelona-París que avisaven que el conductor feia una conducció estranya i que podria anar sota els efectes de l’alcohol.

Quan l'incident va entrar a la Sala, van avisar els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) quan estafen fent tasques de vigilància a la zona de Girona -a l'altura del quilòmetre 64- de l'AP-7 i van poder interceptar l'autocar a Garrigàs.

Els agents de Trànsit van fer-lo aturar i van practicar la prova al xofer que va donar el positiu penal. Sortosament, els 36 passatgers que anava cap a França van resultar il·lesos, ja que no va tenir lloc cap incident. Cap a dos quarts de vuit del vespre es va procedir a la detenció del conductor.