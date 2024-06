Endesa millora la xarxa de Roses per evitar talls de llum en cas d'incidències

Endesa realitza millores a la xarxa elèctrica de Roses per absorbir més càrrega i disposar d'una anella elèctrica que permet donar llum per vies alternatives si hi ha incidències evitant els talls de llum.

La millora tecnològica millora el servei la continuïtat del subministrament al municipi amb la creació d'una anella elèctrica.

Els treballs han suposat una inversió de 51.000 euros.

La companyia ha estès una nova línia subterrània de mitjana tensió de gairebé mig quilòmetre de 25kVper l'avinguda del Salatar i pels carrers de Miguel de Cervantes i de la Cala Rostella.

Amb aquesta línia es poden enllaçar tres centres de transformació existents que fins ara estaven aïllats. Això suposa disposar d'una anella elèctrica que, en cas d'avaria o de restriccions per manteniment a la xarxa, es pugui donar servei per vies alternatives.

Endesa ha informat que el nou cable, a més, és de nova tecnologia i molt més resistent, la qual cosa permet el reforç de tota la xarxa elèctrica de tota la zona, i beneficia, consegüentment, clients de les tres vies abans esmentades, i del passeig Marítim i dels carrers de Joanot Martorell, Pedro Calderón de la Barca, Platja Salata, Jacinto Benavente, Sant Pau, Gola Estany i Punta del Pelegrí, entres els quals hi ha tres hotels.

Millores tècniques

Igualment, s'ha reformat tecnològicament un dels centres de transformació anellats, el que hi ha ubicat al carrer de la Cala Rostella. La unitat disposa ara de cel·les encapsulades en un gas de característiques especialment aïllants, fet que redueix la seva necessitat de manteniment, ja que s'autoregenera, a diferència de l'oli, que pateix una descomposició gradual. L'aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d'extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic que hi hagi de treballar.

L'objectiu no és només modernitzar les infraestructures, sinó "deixar-les preparades per poder absorbir més càrrega i, així, impulsar l'electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i facilitar la transició energètica".