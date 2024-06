Figueres reobre la piscina exterior amb càmeres de videovigilància i un vigilant de seguretat

Figueres reobre aquest dissabte la piscina descoberta amb més vigilància i seguretat. Aquest any, l'equipament compta amb un reglament que permetrà exercir el dret d'admissió i obrir un expedient sancionador si cal. També s'hi han instal·lat quatre càmeres de videovigilància i hi haurà un vigilant de seguretat durant l'horari d'obertura. Les mesures suposen una inversió de 6.200 euros i tenen com a objectiu "garantir la tranquil·litat dels banyistes" i prevenir incidents. Les piscina obrirà de deu del matí a vuit del vespre, incloent els caps de setmana i festius.

El regidor d'Esports, Pere Montserrat, afirma que calia "garantir que els usuaris de la piscina puguin gaudir d'aquest equipament amb tranquil·litat". "Hem de poder sancionar a aquelles persones que no en fan un ús adequat i responsable", remarca.