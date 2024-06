La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia un menor a la zona oest per llençar petards en llocs no permesos

La Guàrdia Urbana de Figueres ha identificat i denunciat un menor de 16 anys per llençar petards de categoria F2 (per a majors de 16) en llocs no habilitats. Els fets han passat aquest dimecres a la zona oest de la ciutat. L'Ajuntament ha habilitat un espai "segur" per al llançament de pirotècnia a la plaça Europa i la policia ha intensificat els controls contra els infractors amb dispositius estàtics nocturns.

A més, s'ha emès un ban on recorda que no es poden llençar petards contra persones, vehicles o mobiliari urbà. També està prohibit l'ús de coets, fonts o petards voladors dins el nucli urbà, excepte a l'espai habilitat. Tampoc se'n poden llençar en parcs, jardins i correcans i a menys de 500 metres d'una zona boscosa.