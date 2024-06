A judici un acusat d'agredir una noia beguda en un cotxe a Empuriabrava

L'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'agredir sexualment una dona a Empuriabrava el 2018 i que enfronta una pena de presó de 9 anys. La víctima ha descrit els fets tot i el gran lapse de temps que ha passat fins que s'ha jutjat, en part per problemes per localitzar el processat, que viu a França. Segons el relat que ha explicat la noia davant el tribunal de la secció tercera, la matinada del 20 de setembre va anar a una discoteca del municipi amb dos amics, i ha negat que l'acusat formés part del grup. Llavors van agafar el cotxe i van aparcar-lo a una gasolinera per ajudar un cotxe que havia quedat encallat en un voral. Mentre els dos amics van sortir del cotxe, ella va quedar-se al seient del copilot. Va ser en aquell moment quan l'acusat va entrar dins el cotxe de sobte, va tancar les portes per dins i va aprofitar-se que les claus estaven posades per conduir el cotxe a una zona boscosa situada a uns metres de la gasolinera.

La víctima va espantar-se, i li va preguntar qui era i què volia. El processat, un cop va aparcar, va proposar-li tenir relacions sexuals. Ella s'hi va negar, però ell va agafar-li el cap i la va obligar a fer-li una fel·lació. Poca estona després, va arribar un dels amics de la noia, el va treure del cotxe i va tornar-lo a la gasolinera. Mentre duien la noia a casa, els va explicar els fets, i segons ha dit, ells van dir-li que no hi pensés més i que ho oblidés.

Per la seva banda, l'acusat ha dit que sí que es coneixien amb la noia i que aquella nit havien sortit amb el mateix grup d'amics a la discoteca. Sobre els fets denunciats, ha indicat que va pujar dins el vehicle per aparcar-lo millor, perquè l'havien parat en mig del carrer. En aquell moment, tot i percebre que la noia anava "bastant beguda", va proposar-li tenir relacions, i "va passar el que va passar, però no va ser per la força", ha dit, avalant el relat de la noia però indicant que en tot moment hi va haver consentiment. Es dona el cas que en la seva primera declaració al jutjat d'instrucció de Figueres va negar que hagués tingut relacions amb la noia, i al torn d'última paraula ha explicat que va negar-ho aconsellat pel seu advocat. Durant el procediment ha demanat un canvi de lletrat, i aquest li ha aconsellat "no dir mentides".

Contradiccions

També han declarat els dos amics que van sortir aquella nit amb la víctima. El noi que va treure l'acusat del cotxe ha negat en un primer moment que l'acusat mogués el vehicle de la gasolinera, i que ell anés a trobar-los. Quan el tribunal li ha posat de manifest el canvi de relat, ha al·legat llacunes de memòria pel temps que fa que van passar els fets. L'altre company ha dit que l'acusat va agafar el cotxe per anar a buscar uns amics seus en un altre local nocturn. Sobre si la noia els va explicar els fets durant el camí de tornada a casa, en un primer moment han dit que no, però després han admès que sí que els ho va dir plorant quan el tribunal els ha fet notar una altra contradicció.

La víctima no s'ha sotmès a cap tractament a conseqüència dels fets, ni se li ha fet cap informe pericial per acreditar possibles seqüeles. En tot cas, la fiscalia demana que se la indemnitzi amb 7.000 euros perquè durant el judici la perjudicada ha admès que ha tingut problemes posteriors per relacionar-se amb nois.

Pel que fa a la defensa, demana que s'absolgui el processat, i en cas de condemna, demana que es rebaixi la possible pena perquè l'acusat ha indemnitzat la víctima amb 3.500 euros i perquè el temps que ha trigat a arribar el cas a judici no és responsabilitat de l'acusat. En aquest sentit, ha dit que sí que es va posar en disposició de la justícia.

Tres lleis sexuals en set anys

Pel que fa al Codi Penal aplicable en cas de sentència, les parts s'han hagut de pronunciar sobre quin s'hauria d'aplicar a l'hora de condemnar l'acusat. Es dona la circumstància que des que van tenir lloc els fets, el 2017, i ara hi ha hagut dues modificacions de la llei contra la indemnitat sexual. El 2018 s'aplicava la llei modificada per últim cop el 2010, que contenia penes mínimes de violació de sis anys. El 2022 va entrar en vigor la polèmica llei de només sí és sí, que va rebaixar la pena mínima de violació als quatre anys. La posterior revisió de 2023 va revertir aquestes penes. La fiscalia demana que s'apliqui la llei vigent al moment dels fets, mentre que la defensa al·lega que la llei del només sí és sí beneficia a l'acusat, i que, per tant, s'ha d'aplicar. El tribunal haurà de resoldre.