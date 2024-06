Mor la dona que estava a l'hospital des de l'abril després de ser apallissada per la parella a Cistella

La dona de 62 anys que va resultar malferida en rebre una pallissa presumptament a mans de la seva parella a Cistella, a l'Alt Empordà, ha mort a l'hospital Trueta on estava ingressada des del 3 d'abril. Els fets van passar aquell mateix al vespre en un mas aïllat del municipi. Quan la policia hi va arribar es va trobar la víctima molt greu i el SEM la va traslladar en estat crític al Trueta, on va morir el 10 de juny. Els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets, un home de 38 anys amb múltiples antecedents, que el jutge va enviar a presó per temptativa d'homicidi. Amb la defunció de la víctima, l'arrestat -en presó provisional, comunicada i sense fiança- podria passar a ser investigat per un delicte d'homicidi.

L'avís el van donar al 112 uns ciclistes que circulaven per la zona en sentir crits d'auxili de la dona. Un cop van arribar al lloc dels fets, els Mossos es van trobar la víctima molt malferida i completament ensangonada. El SEM la va assistir al lloc i la va traslladar en estat crític al Trueta de Girona, on va morir la setmana passada. A pocs metres del lloc, els agents es van trobar el presumpte autor dels fets –un home de 38 anys amb múltiples antecedents- i el van detenir.

El jutjat d'Instrucció número 1 de Figueres en funcions de guàrdia el va enviar a presó per una causa oberta per homicidi en grau de temptativa. Segons van informar des del TSJC no existien causes en curs de violència entre la parella. En tractar-se d'un delicte de violència masclista, el magistrat es va inhibir al jutjat de violència sobre la dona. Ara, el detingut podria passar a ser investigat per un delicte d'homicidi.

Des de la Delegació del Govern espanyol contra la violència de gènere han informat a través d'una piulada que estan recopilant informació del "presumpte assassinat" de la dona com a víctima de violència masclista.