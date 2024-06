Figueres recuperarà l'edifici Rhodes: més de 4 milions per rehabilitar i posar a lloguer 45 pisos a preus assequibles

Figueres recuperarà l'emblemàtic edifici Rhodes de l'avinguda Salvador Dalí i posarà a lloguer uns 45 pisos d'entre dues i quatre habitacions a preus assequibles. L'edifici, construït als anys 60 per l'arquitecte Pelai Martínez, estava abandonat i en desús des de fa gairebé 20 anys. La fundació SociHabitat l'ha adquirit en el marc del pla de tempteig i retracte de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que permet que entitats socials puguin comprar actius de fons objecte de rescat bancari. L'operació compta amb el finançament de l'Institut Català de Finances (ICF) amb un préstec de 3,8 milions per a la compra i rehabilitació de l'edifici i 630.176 euros dels fons Next Generation, que permetran fer-lo pràcticament autònom energèticament.

Ubicat al carrer Lasauca, un dels principals accessos a la ciutat de Figueres, l'edifici Rhodes és obra del reconegut arquitecte figuerenc Pelai Martínez, autor, entre d'altres, de l'hotel Rocamar de Cadaqués o la reforma de la Torre Gorgot -ara Galatea- l'any 1931.

Es va construir als anys 60 i comptava amb 42 habitatges, 14 despatxos i uns baixos comercials. L'any 2007 amb l'esclat de la crisi, l'edifici va quedar buit, en mans d'una entitat bancària i des d'aleshores en desús.

Pla detall dels exteriors d'alguns dels habitatges de l'edifici Rhodes. / Gemma Tubert

SociHabitat la va adquirir en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a través del dret de tempteig i retracte. L'operació compta amb el suport econòmic de l'ICF, amb un préstec de gairebé 4 milions i fons europeus.

La fundació preveu començar les obres en els propers mesos, en una operació que permetrà rehabilitar els 42 habitatges existents i, en una fase posterior, reconvertir set dels 14 despatxos en pisos. Els altres set s'oferiran a entitats de la ciutat. Els baixos comercials també es recuperaran amb la voluntat d'ubicar-hi espais de formació. De moment, ja s'ha confirmat el de perruqueria i estètica, que gestionarà la Fundació Gentis.

Pràcticament autònom energèticament

La reforma mantindrà la façana original de l'edifici, restaurant les obertures per mantenir al màxim l'estètica que tenia. "Com que es tracta d'un edifici que fa anys que està en desús, hi caldrà una rehabilitació", explica el director tècnic de SociHabitat, Ramon Viladrosa.

Per fer-ho possible, amb l'assessorament de l'Ajuntament de Figueres, la fundació ha aconseguit una subvenció de més de 600.000 euros dels Next Generation que permetrà, entre d'altres coses, substituir el sistema de caldera central per una aerotèrmia i instal·lar plaques solars al teulat. També es milloraran els aïlllaments tèrmics del bloc. D'aquesta manera, l'edifici serà pràcticament autònom energèticament.

La cuina d'un dels pisos de l'edifici Rhodes. / Gemma Tubert

Per a joves i gent gran

L'actuació permetrà recuperar l'edifici i "donar resposta" a una de les principals necessitats que té Figueres: lloguers assequibles per a joves i gent gran. L'Ajuntament s'encarregarà fer la selecció i gestionar els lloguers, que aniran des del 300 fins als 500 euros en funció del pis. "La necessitat té un problema d'accés a l'habitatge per aquests col·lectius. Aquest és un primer pas", assegura l'alcalde, Jordi Masquef.

Amb finançament de l'ICF

La col·laboració de l'ICF és fruit d'una de les línies de finançament específiques que l'ens té per a adquisició i promoció d'habitatge social. De fet, des del 2018 hi han destinat més de 228 milions d'euros, que han facilitat l'accés a l'habitatge a diversos col·lectius vulnerables i han permès incorporar 2.834 pisos al parc d'habitatge social de Catalunya. "És una de les nostres principals línies de treball. Ho tenim al nostre ADN", assegura la directora de l'Àrea de Risc de l'ICF, Noemí Gàlvez.

Les fundacions i entitats dedicades a aquest sector poden accedir-hi perquè es tracta de línies que compten amb una subvenció dels tipus d'interès, que fan que els préstecs siguin més assequibles.