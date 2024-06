Comencen les restriccions d'accés al cap de Creus des de Roses, que aquest any s'allarguen gairebé un mes i mig més. Des d'aquest dissabte i fins a l'11 de setembre, la barrera que dona accés al parc natural des de la carretera Montjoi romandrà tancada per als cotxes i autocaravanes entre les deu del matí i les cinc de la tarda.

L'any passat la restricció es va aplicar en un període més curt: entre el 15 de juliol i el 31 d'agost. Aquest dissabte al matí, hi ha passat tant persones que estaven al cas de la mesura i podien accedir al parc perquè eren veïns de la zona o bé havien fet una reserva, com d'altres que han hagut de fer mitja volta, però que coincidien a dir que "està bé que es protegeixi el parc i no es massifiqui".