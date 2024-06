Inquietud per un nou vaixell a la zona del parc eòlic marí projectat a Roses

La presència d’un nou vaixell al Golf de Roses, a la zona del parc eòlic marí ha tornat a posar en alerta l’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí, que aglutina una quarantena d’entitats de diversos àmbits que s’oposen a la creació d’un parc marí flotant en el golf de Roses. L’Associació ha tornat a enviar una carta al conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, en la qual li demanen explicacions sobre la presència en aquesta ocació d’un nou vaixell amb el nom de PUMA, que s’ha vist treballant des de fa uns dies a la zona on està previst que s’ubiqui la plataforma d’assaig d’eòlica marina PLEMCAT. Al Golf de Roses se l’ha vist resseguint el cable d’exportació d’energia cap a terra projectat pel PLEMCAT i també a la zona on hi hauria les plataformes flotants d’aquest projecte que la Generalitat impulsa a través de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Segons l’Associació, el vaixell PUMA, pertanyent a l’empresa DELTASUB, especialitzada en treballs subaquàtics i serveis marítims, ha estat observat resseguint el cable d’exportació d’energia cap a terra projectat pel PLEMCAT i a la zona on hi hauria les plataformes flotants. Aquesta observació ha generat inquietud, ja que la fase actual del projecte és d’al·legacions després de la publicació de l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) i encara no s’ha aprovat cap autorització per avançar en la construcció de la plataforma d’assaig. L’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí denuncia una manca de transparència i informació sobre aquest projecte i recorda que ja s’han vist altres embarcacions treballant a la zona, com el vaixell Glomar Vantage de l’empresa holandesa Glomar Offshore NV, el qual va ser vist al gener fent treballs de prospecció geofísica a la zona.

En la carta, l’Associació planteja diverses preguntes al conseller Mascort: si les tasques del vaixell PUMA estan relacionades amb el PLEMCAT i quines són exactament aquestes tasques, qui ha contractat el vaixell i si té les autoritzacions pertinents, i si s’ha realitzat alguna avaluació dels impactes ambientals que pugui generar l’activitat del vaixell al Golf de Roses, especialment en els prats de gram (Cymodocea nodosa), un hàbitat protegit per normativa comunitària. També es demana per què la Generalitat no explica públicament les feines prèvies que es fan a la zona on s’ha d’ubicar el PLEMCAT. L’Associació lamenta la manca de transparència i informació, fet que assenyalen fa augmentar el neguit entre la ciutadania i les entitats locals.