Destrossen cases a Figueres de familiars del presumpte autor del doble crim de Girona

Un grup de 60-70 persones, familiars i amics de les víctimes del doble crim de la revetlla de Sant Joan a Girona,han destrossat almenys tres cases de familiars del presumpte autor dels fets al barri de Sant Joan de Figueres- Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat a la zona per apaivagar els ànims amb el suport de la Guàrdia Urbana de Figueres. La policia ja ha hagut d'actuar els darrers dies al barri Font de la Pólvora de Girona, escenari dels fets durant la revetlla. La junta local de seguretat de la capital gironina acordava ahir mantenir "de manera ininterrompuda" el dispositiu policial fins que el barri recuperi "la normalitat".

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha explicat que "a Figueres fa anys que patim les conseqüències d'un col·lectiu que es pren la llei pel seu compte, fora del marc legal pel qual els hem de regir la resta de la societat". Per això reclama que "la llei ha de ser igual per a tothom i a tots els barris de la ciutat, i no ens cansarem de recordar-ho. A Figueres no tot s'hi val, i ja n'hi ha prou de sortir a les notícies pels de sempre".

"Prou de polítiques bonistes que no ens porten enlloc.”, ha conclós.