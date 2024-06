Més busos entre entre Figueres i La Jonquera per donar resposta a l’ampliació del centre comercial Gran Jonquera

La companyia d’autocars TEISA, de la mà del Departament de Territori de la Generalitat, reforçarà la connexió per carretera entre Figueres i La Jonquera amb la millora del servei d’autobús interurbà entre les dues poblacions de l’Alt Empordà. Aquestes novetats es posaran en funcionament el proper dilluns 15 de juliol i es focalitzarà, principalment, en augmentar els serveis en les hores punta i els caps de setmana. La mesura pretén donar resposta a l’accentuat creixement de la demanda d’aquesta línia, que entre els mesos de gener i maig acumula un increment del 27% respecte al 2023, que es tradueix en una projecció d’uns 225.000 viatgers aquest any. També serveix per cobrir les necessitats de transport dels treballadors del centre comercial Gran Jonquera, que aquest 2024 amplia les seves instal·lacions amb el conseqüent augment considerable de personal.

Tenint en compte l’actual context, la Generalitat ha contemplat, dins el contracte programa de TEISA 2024, l’augment de l’oferta del transport públic entre Figueres i La Jonquera per oferir una mobilitat sostenible i competir amb l’ús del vehicle privat. Aquestes millores suposaran la posada en marxa de 7 serveis nous d’anada i 7 més de tornada de dilluns a divendres, pel que es passarà a tenir un total de 16 serveis en un sentit i 16 més en l’altre aquests dies laborables. Entre les 6:15 i les 22:15 hores la seva freqüència serà d’una hora i aquesta passarà a ser de 30 minuts en l’hora punta del matí entre Figueres i La Jonquera (amb sortides des de la capital de l’Alt Empordà a les 6:15, 7:00, 7:30 i 8:00 hores). Hi haurà 7 serveis per cada sentit els dissabtes, diumenges i festius durant tot l’any, doncs fins ara algun servei de diumenge només es duia a terme durant la temporada d’estiu. S’afegirà un servei en un sentit i un més en l’altre els dissabtes feineres i en seran 3 i 3 pels diumenges i festius.

La presentació d’aquestes millores s’ha dut a terme a l’Estació d’Autobusos de Figueres amb la presència de la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella; l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef; la delegada del Govern a Girona, Anna Torrentà; el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori; el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas; el director dels Serveis Territorials del Departament de Territori a Girona, Sergi Albrich, i el director gerent de TEISA, Àlex Gilabert.

Un augment de viatgers de més del 70% respecte al 2019

El servei interurbà en autobús de la Generalitat entre Figueres i La Jonquera l’opera la companyia TEISA, qui va incorporar al seu grup l’empresa empordanesa David i Manel l’octubre del 2019 en una clara aposta per reforçar la mobilitat a Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà. En aquell moment, la connexió entre aquesta ciutat i La Jonquera comptava amb 9 serveis per sentit de dilluns a divendres, 7 d’anada i 7 de tornada els dissabtes feineres i 4 per sentit els diumenges i festius. Aquests trajectes es prolongaven fins als Límits (Pertús), així com Agullana i Cantallops. La línia havia arribat a transportar 131.000 viatgers a l’any, un rècord històric. Però l’arribada del coronavirus i les seves conseqüències es van traduir en una davallada d’usuaris considerable. Se’n va perdre un 43% el 2020, mentre que el 2021 es va tancar amb 94.500 viatgers.

A finals del 2020, es van prolongar els serveis de la línia fins a la localitat d’El Voló. Aquesta millora va ser possible pel projecte transfronterer Europeu ConnECT, que es va posar en marxa per implementar noves rutes d’autobús amb la finalitat d’impulsar la mobilitat de l’Espai Català Transfronterer i afavorir la coordinació i la millora d’horaris i freqüències entre municipis i regions a banda i banda de la frontera. Està emmarcar en el programa de la Unió Europea Interreg POC-TEFA, un projecte de cooperació interterritorial entre Espanya, França i Andorra. L’augment del servei i sobretot la política de descomptes dels títols i abonaments a la meitat de preu implementada a partir de setembre de 2022, van permetre recuperar l’ús del transport públic amb 132.000 viatgers aquell mateix any. A partir de llavors, l’augment de la demanda ha estat considerable. L’any passat van ser 180.000 els usuaris que van utilitzar aquesta línia i la tendència s’està mantenint el 2024. Entre els mesos de gener i maig el creixement és del 27% i la projecció total és de 225.000 viatgers, el que significarà un 72% més que el 2019.

L’ús de l’autobús entre Figueres i La Jonquera ha crescut i la previsió és que ho continuï fent a curt i mig termini. TEISA i la Generalitat milloren l’oferta d’aquesta línia: en reforcen els serveis a les hores punta dels matins i amplien els serveis dels caps de setmana. Cada cop l’utilitzen més els treballadors d’establiments comercials de la zona, però sobretot el fan servir el personal del Gran Jonquera. Aquest centre comercial és a punt d’inaugurar una ampliació de 17.000 metres quadrats, el que comportarà que tot el conjunt tingui una superfície total de 36.000 metres quadrats. Es passarà del miler de treballadors actual als 1.500 i molts d’ells s’hi desplacen des de Figueres, el que suposa la necessitat d’augmentar l’oferta del transport públic per carretera.

L’alcalde de Figueres Jordi Masquef assegura que “avui és un dia molt important i volem donar les gràcies a TEISA i a tots els actors involucrats en millorar la freqüència i augmentar els serveis entre la nostra ciutat i la resta de la comarca de l’Alt Empordà. Que hi hagi més autobusos és una bona notícia i un fet rellevant. La gent que vulgui desplaçar-se fins a Figueres ho agrairà”.

Ester Capella, consellera de Territori de la Generalitat, diu que “portem bones notícies per Figueres i també per a tota la comarca perquè amb les nostres actuacions el que fem és garantir la mobilitat i l’accessibilitat, al mateix temps que vertebrem el conjunt de Catalunya i donem drets i equitat al territori. Hem fet un pas endavant millorant l’eficiència energètica i aconseguim un millor transport públic arreu i per a tothom. En aquest cas, l’augment del servei serveix per desestacionalitzar-lo, per fer-lo més competitiu i per millorar l’oferta pels veïns. Sempre posem el ciutadà al centre de la presa de les nostres decisions”.

El director gerent de TEISA, Àlex Gilabert, explica que “el transport públic és competitiu quan té freqüències. L’aposta per millorar l’oferta en el corredor Figueres – La Jonquera respon a la inquietud dels clients per poder-se desplaçar de forma sostenible i segura. A més a més, estem davant d’un nou paradigma laboral, en què els centres de treball que tenen una bona connexió en transport públic aconsegueixen ser més atractius i cobreixen amb més facilitat les seves demandes de treball”.

Remodelació i actualització de l’estació d’autobusos de Figueres

Des del passat mes d’abril, TEISA es fa càrrec de la gestió de l’estació d’autobusos de Figueres. L’empresa ha definit un pla de millores que ha de permetre renovar-ne la imatge i el servei i per aquest motiu ha pressupostat una inversió de 358.000 euros per realitzar-hi un seguit d’actuacions que milloraran la instal·lació amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat, confort i seguretat als seus usuaris. La Generalitat també hi actuarà aportant un pressupost de 145.000 euros. Com a primeres mesures, s’ha incorporat un servei de vigilància de seguretat i un servei diari de neteja. Durant les properes setmanes, s’instal·larà un sistema de control d’accés dels autobusos. A curt termini, està previst implementar una reforma total dels lavabos i la seva adequació al codi d’accessibilitat actual. També es milloraran els tancaments i l’accessibilitat per la porta principal de l’estació, la millora de l’enllumenat interior i exterior, i es pintarà i netejarà tot l’edifici. L’estació de Figueres es va inaugurar el 1987 i durant 37 anys no s’hi ha dut a terme cap actuació per millorar-la.

En aquest sentit, Jordi Masquef explica que “és un abans i un després que la gestió de l’estació d’autobusos canviï de mans. Després de molts anys de deixadesa de la infraestructura, valorem molt positivament que una empresa consolidada i del territori com ho és TEISA se’n faci càrrec. Aquest canvi de model i les inversions que s’hi faran són molt necessàries davant la degradació que pateix aquesta instal·lació. A partir d’ara, esperem disposar d’un servei de més qualitat i de seguretat com mereix la ciutat. Al mateix temps, millorarà la qualitat de vida dels veïns del barri”.