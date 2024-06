Masquef denuncia que Figueres pateix les conseqüències d’un col·lectiu “que es pren la llei pel seu compte”

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha denunciat que fa anys que la ciutat pateix les conseqüències d’un col·lectiu “que es pren la llei pel seu compte, fora del marc legal” pel qual es regeix la resta de la societat. En un missatge a Twitter, Masquef ha demanat acabar amb “polítiques bonistes que no ens porten enlloc”. S’ha referit així a l’episodi viscut divendres a la nit, quan desenes de persones van destrossar tres habitatges a Figueres de familiars del presumpte autor del doble crim de la revetlla de Sant Joan al barri de la Pòlvora de Girona. “La llei ha de ser igual per a tothom i a tots els barris de la ciutat, i no ens cansarem de recordar-ho”, ha afegit el batlle.

Unes 70 persones, amics i familiars de les víctimes mortals de la Font de la Pólvora de Girona han destrossat aquest vespre tres habitatges del barri de la comunitat gitana de Figueres entre els carrers de la Salut i Major dels barris de Sant Joan i el Culubret. pic.twitter.com/opB3rM1VAA — Anna Punsí (@punsix) June 28, 2024

Masquef ha insistit que a Figueres “no tot s’hi val”. “Ja n'hi ha prou de sortir a les notícies pels de sempre”, ha reblat.

En declaracions posteriors a RAC1, l’alcalde ha reiterat que “la llei és una, i el que no pot ser és retrocedir segles en el temps i allò de ‘ojo por ojo y diente por diente’”. “La legislació és una i clara. S’ha de complir per a tothom i aquestes lluites tribals i comportaments caïnites i revenges no porten enlloc. La gent està atemorida”, ha denunciat.

L’alcalde ha constatat que hi ha un problema estructural als barris de Sant Joan i Culubret, on hi ha molta economia submergida basada en el tràfic de marihuana. “Hi ha determinada gent que abans es guanyava honradament la vida als mercats i ara veu que hi ha activitats molt més lucratives”, ha argumentat Masquef, que s’ha queixat de la legislació “molt més garantista” i amb penes “molt més lleugeres” per tràfic de marihuana que a altres països com a França.

A més, ha explicat que abans hi havia un interlocutor vàlid per poder arribar a acords, però “ara el món de la droga ha fet molt de mal i aquesta jerarquia ja no existeix”.

Masquef ha demanat no tancar als ulls a aquesta realitat. “Com que estem aquí a la punta de Catalunya no passa res, perquè no estem a prop de l’àrea metropolitana, però aquest problema existeix”, ha lamentat.

Al seu parer, cal endurir el codi penal, calen investigacions més àgils, però també actuacions de promoció econòmica i des del punt de vista.