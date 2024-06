Els Mossos van valorar que era millor permetre la destrossa dels habitatges de Figueres que enfrontar-se al grup

L’intendent Xavier Domènech, sotscap dels Mossos a la regió de Girona, ha explicat que divendres al vespre van valorar que era millor permetre la destrossa de tres habitatges a Figueres que enfrontar-se a més d’un centenar de persones amb pals i destrals.

Domènech ha indicat a RAC1 que els habitants d'aquests habitatges ja havien fugit per por d’un revenja després del doble crim al barri de la Font de la Pólvora de Girona. “Era una qüestió més d’honor seu i d’orgull, era més una teatralització que no pas l’acció en sí mateixa”, ha dit l’intendent, que ha assenyalat que els familiars de les víctimes els han transmès que ja han acabat amb les accions de revenja. També ha augurat que el que va passar divendres acabarà en res perquè no hi haurà cap denúncia.

“Amb la força que teníem en aquell moment se’ls podia intentar aturar però s’hauria hagut d’utilitzar una força excessiva per aturar-los, però contenir-los hagués estat molt difícil. No podem crear un mal més greu del que volem evitar”, ha argumentat Domènech, que ha destacat el volum de persones que hi havia, la força pública disponible i el fet que els habitatges ja estaven deshabitats. De fet, la gent dels barris del Culubret i Sant Joan de Figueres els va dir que no s’enfrontarien als que pretenien destrossar els habitatges.

Els Mossos desplegats al barri de la Font de la Pólvora de Girona van detectar cap a les 20 hores que hi havia una sortida important de vehicles ben carregats de persones. Sent conscients que a Figueres hi ha tres habitatges de familiars del presumpte autor del doble crim de la revetlla, van comunicar-se amb els efectius desplegats allà per intentar aturar els vehicles. A les 20.30 hores, aproximadament, van arribar els vehicles a Figueres, que van ser aturats pel cap de torn, en coordinació amb la Guàrdia Urbana. Les persones van sortir dels vehicles i van arribar a peu fins al barri.

Domènech ha explicat que ell mateix s’hi va desplaçar fins allà i va intentar la mediació, però admet que va ser “una mica complicada”. “Era un grup de persones nombroses. Inicialment eren unes 60, però es va anar incrementant fins a 100 i 120 persones. Portaven destrals, pals i objectes contundents”, ha indicat.

La seva intenció, ha continuat, era fer malbé els tres habitatges, que estaven abandonats justament per por. Els Mossos van traslladar que no estaven autoritzats a fer aquesta acció, “però ells, veient la força que tenien, van tirar pel dret”, ha explicat. Van fer destrosses a les portes i al mobiliari a l’interior. Van assegurar que no provocarien cap incendi. “El que volien era restablir el seu orgull dintre de la seva llei, no permetre que els habitatges del clan contrari seguissin com estaven”, ha afegit.

Unes 70 persones, amics i familiars de les víctimes mortals de la Font de la Pólvora de Girona han destrossat aquest vespre tres habitatges del barri de la comunitat gitana de Figueres entre els carrers de la Salut i Major dels barris de Sant Joan i el Culubret. pic.twitter.com/opB3rM1VAA — Anna Punsí (@punsix) June 28, 2024

Els fets no prosperaran penalment

Domènech ha augurat que aquests fets de divendres al vespre no acabaran en res, perquè no hi haurà cap denúncia per amenaces o danys. Ha dit que tenen identificades persones i vehicles i obertes diligències policials que s’enviaran al jutge.

En tot cas, sí que ha assenyalat que els familiars de les víctimes de la revetlla els van traslladar que aquesta seria la darrera acció que volien fer, que donen “per finalitzada la revenja” en el sentit de destrossar propietats. Al seu parer, l’episodi de divendres és un punt d’inflexió, i l’altre serà quan es detingui el presumpte autor del doble assassinat.

L’intendent ha explicat que estan molt a sobre i que es mantindran els dispositius tot el temps que sigui necessari. “Ens arriba informació que s’estan desplaçant membres d’altres clans rivals al barri per causar lesions però la majoria no són reals, finalment no arriba ningú”, ha dit.

Domènech porta 26 anys de policia a Girona i ha reconegut que mai havia vist el barri de la Font de la Pólvora així. “La gent marxa amb les maletes perquè té por que vingui un bàndol amb armes de foc”, ha alertat l’intendent, que ha reconegut que és fàcil criminalitzar aquest barri perquè hi viu gent que delinqueix amb el tràfic de drogues, però la gran majoria, ha dit, “són persones honrades”.