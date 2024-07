L'exalcaldessa de Figueres Marta Felip demana que li apliquin la llei de l'amnistia

L'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip, pendent de judici per desobediència arran del referèndum de l'1-O ha demanat l'amnistia. El seu advocat, Carles Monguilod, ha entrat l'escrit al jutjat penal 2 i remarca que han decidit sol·licitar-la tot i que estan convençuts que no hi hauria pogut haver una condemna perquè "no hi va haver delicte". Marta Felip espera que el jutjat resolgui la petició favorablement perquè el seu és "claríssimament" un dels supòsits que recull l'amnistia. "Confio que el jutjat m'aplicarà la llei però dins meu sempre quedaran aquests quasi set anys de processament, de visites al jutjat i el record d'una instrucció injusta", ha afirmat l'exalcaldessa que remarca que ha conviscut "amb l'amenaça d'un judici pendent".

Una de les derivades de la convocatòria i celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 va ser la investigació i processament d'alcaldes de Catalunya acusats d'un presumpte delicte de desobediència. És el cas de l'aleshores alcaldessa de Figueres, Marta Felip, que encara està pendent de judici.

El jutjat d'instrucció 6 de Figueres va considerar que hi havia indicis per anar a judici i la causa estava pendent de fixar data al jutjat penal 2 de la capital altempordanesa. L'exalcaldessa ha exposat que ja hi va haver un intent de jutjar-la, el febrer del 2023, però la vista va acabar ajornada per la vaga de lletrats de l'administració de justícia.

Amb l'entrada en vigor de l'amnistia, el seu advocat, Carles Monguilod, ha presentant l'escrit al penal 2 sol·licitant l'aplicació de la llei. El lletrat subratlla que han resolt demanar-ho perquè "una llei és d'aplicació obligada, no al gust del consumidor, i el cas de l'exalcaldessa de Figueres encaixa perfectament en els supòsits de l'amnistia". Tot i això, Monguilod manté que no hi hauria pogut haver una sentència condemnatòria si s'hagués arribat a fer el judici: "Marta Felip no va cometre cap acte que es pugui considerar delicte segons el Codi Penal".

La llei d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya preveu l'extinció de la responsabilitat penal també en casos de presumpta desobediència en fets "emmarcats en el denominat procés independentista" que hagin tingut lloc entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023. Per això, la defensa de l'exalcaldessa considera que el jutjat resoldrà a favor de la petició en la causa oberta contra Marta Felip.

L'exalcaldessa de Figueres, apartada actualment de la vida política, ha reiterat que considera "injust" que alguns alcaldes i alcaldesses de Catalunya hagin hagut de respondre a una imputació per desobediència o, fins i tot, acabar anant a judici per l'1-O. Marta Felip referma que a Figueres es va votar "perquè la gent va voler" i que no hi va haver cap participació directa de l'Ajuntament.

"Confio que el jutjat penal 2 m'aplicarà la llei", ha afirmat Felip en declaracions a l'ACN. Tot i que una resolució favorable serà "una satisfacció", assenyala que no li permetrà oblidar gairebé set anys "de processament, de visites al jutjat i de conviure amb l'amenaça d'un judici pendent". "He anat vivint amb certa normalitat i tranquil·litat i això no m'ha impedit fer la meva vida personal i professional però sí que és com tenir una mosca darrere l'orella perquè he hagut de conviure amb la imputació per desobediència pendent i això no hauria hagut de passar mai", ha explicat l'exalcaldessa que espera ara que li apliquin l'amnistia per "poder passar pàgina".

Desobediència

El jutjat d'instrucció 6 de Figueres va deixar Marta Felip a un pas de judici perquè considerava que hi havia indicis que apuntaven que, com a alcaldessa, va permetre l'obertura de quinze locals de titularitat municipal, tot i tenir coneixement de la suspensió del referèndum per part del Tribunal Constitucional. A més, també indicava que va exercir un rol "actiu" a través de les xarxes socials, informant sobre la votació.