Un macrooperatiu contra el top manta a Roses acaba amb prop d'un miler d'objectes intervinguts

Un macrooperatiu contra el top manta a Roses va acabar aquest cap de setmana amb prop d'un miler d'objectes falsificats intervinguts que estan valorats en més de 108.000 euros.

Més d'un centenar d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Roses es van desplegar pel municipi per erradicar aquest tipus de venda il·legal que es porta a terme des de fa anys al passeig marítim.

Aquest dispositiu policial anomenat Operació Liberty va comptar amb diversos controls policials a les vies d'accés a Roses, així com vigilàncies als diferents accessos al passeig marítim i la platja de Santa Margarita. Són les zones per on els venedors ambulants il·legals accedeixen al passeig marítim i amb aquests, la policia assegura que van aconseguir evitar que s'instal·lessin al municipi i, per tant, és un pas més per erradicar aquesta pràctica. Això va fer que el passeig estigués buit de venedors de top manta.

Els agents van aconseguir aturar algunes persones que es dediquen al top manta i van intervenir diversos objectes falsificats que havien de ser exposats al passeig i que estan valorats en 108.770 euros. A més la policia va aixecar 25 actes per infraccions administratives en matèria de contraban.

La lluita contra el top manta és una constant en aquest municipi de la Costa Brava i cada any s'hi porten a terme operatius policials per frenar-los i evitar que es venguin falsificacions a ple passeig marítim. L'ajuntament de Roses informa que les actuacions d'aquest dissabte i diumenge són fruit dels acords de col·laboració adquirits durant la Junta Local de Seguretat celebrada al municipi el passat 29 de maig. Assegura en un comunicat que han estat possibles gràcies al control exhaustiu dels manters i a les investigacions prèvies realitzades per part dels cossos de seguretat per detectar i conèixer els patrons de comportament dels venedors il·legals.

Olga Simarro, regidora de Seguretat Ciutadana de Roses, assenyala "la bona coordinació entre els dos cossos policials, que ha donat com a resultat uns operatius d’una gran eficiència, tant pel nombre d’articles decomissats, com pel fet que aquests es van portar a terme sense que es produís cap mena d’incidència ni aldarull. A més, les actuacions van aconseguir que durant el cap de setmana no s’instal·lés cap venedor ambulant al passeig, del qual van poder gaudir rosincs i visitants sense cap interferència." Simarro afegeix que "els dispositius posats en marxa aquest cap de setmana s’aniran repetint al llarg de tot l’estiu de manera aleatòria segons les directrius que marquin els diferents cossos de seguretat, responent als bons resultats assolits aquest cap de setmana i al compromís de col·laboració subscrit entre els cossos policials", indica la regidora.