Un bacteri continua causant la mort de peixos a la desembocadura del Fluvià i la Muga

Les llises continuen apareixent mortes a la desembocadura de la Muga i el Fluvià, a Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador. Els estudis realitzats fins al moment han constatat que la mort seria causada per un bacteri que es veu afavorida per situacions com els canvis de temperatura. Un informe dels Agents Rurals ho atribuïa al bacteri aremona hidrofília, ha informat l’Ajuntament de Castelló, però des del departament d’Acció Climàtica continuen investigant. Des dels ajuntaments retiren els exemplars morts que ja han arribat fins a les platges.

Els primers avisos de l’aparició de peixos morts es van començar a rebre la darrera quinzena del mes de maig.

Van localitzar-se a la desembocadura de la Muga i del Fluvià, a Castelló i Sant Pere Pescador.

Des de l’ACA i també els Agents Rurals van començar a investigar què podia causar la mort d’aquesta espècie. Els dos ajuntaments afectats i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà n'han fet seguiment.

Les primeres anàlisis van descartar que la causa de la mort fos deguda a abocaments als rius o al mar, per falta d’oxigen o qualsevol altre element relacionat amb l’aigua. A partir d’aquí es van recollir exemplars morts per tal d’estudiar què els causava la mort.

La regidora de Medi Ambient de Castelló, Cristina Bech, ha explicat que després de les necròpsies als peixos, l’informe que els van fer arribar des dels Agents Rurals, exposava que des de la facultat de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona els resultats obtinguts ho atribuïen a la bactèria aremona hidrofília. Per tant, es considera que la causa de la mort i només a aquesta espècie de peix, es deu a una bactèria. Ara bé, des del departament d’Acció Climàtica han informat que continuen elaborant anàlisis.

La situació no ha variat respecte a les darreres setmanes. Els peixos continuen morint-se i van apareixent al litoral.

La regidora de Castelló d’Empúries constata que l’únic que poden fer és anar-les retirant de les zones on apareixen perquè «es podreixen amb la calor» i fan mala olor. I, a més, es troben en zones on per aquestes dates ja hi ha molts banyistes.

Retirada dels peixos morts

Des de la Generalitat de moment no se’ls ha informat que es pretengui portar a terme cap actuació de neteja dels animals morts al mar. Bech posa de manifest que es van retirant, però en van apareixent diàriament més de mortes.

A Castelló d’Empúries primer es van veure a la desembocadura de la Muga, però en aquest moment van apareixent també a les platges, sobretot a la de laRubina, ha explicat la regidora.

A la desembocadura de la Muga s’hi situa l’escola de vela i està a tocar la platja d’Empuriabrava. I per tant, també consideren que és important retirar-les.

Cristina Bech constata que només ha afectat aquesta espècie i que la bactèria detectada «surt en moments de crisis climàtiques, salinitat, canvis de temperatura, i s’estan complint tots els paràmetres».

A Sant Pere Pescador es poden veure al Sirvent i el Fluvià. Com en el cas de Castelló, els animals van apareixent morts.