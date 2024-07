Els treballadors del Consell de l'Alt Empordà denuncien males condicions laborals: "Cal actuar amb urgència"

La junta de personal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà denuncia "males condicions laborals dels treballadors i demana a l'ens que actuï amb "urgència" per resoldre la situació. En un escrit que han fet arribar als mitjans de comunicació, els treballadors diuen que la situació és "insostenible" i que això s'ha posat de relleu en una enquesta en què han participat més d'un centenar de treballadors. Entre les queixes, hi ha el salari. Segons diuen, molts dels treballadors cobren uns 5.000 euros menys del que cobrarien per "fer la mateixa feina en una altra administració propera", com l'Ajuntament de Figueres. Això, afegeixen, provoca una rotació constant de places i "manca de personal" que "impedeix mantenir un nivell de qualitat".

Tot plegat, afirmen, provoca la saturació de l'ens, que "té dificultats per cobrir les baixes i constantment està generant expedients, borses de treball, cessaments, nomenaments i contractacions".

Conveni de 1998

A més, diuen que l'últim conveni aprovat data del 1998, "quan Stoichkov encara jugava al Barça i més d'un treballador del Consell no havia ni nascut". També argumenten que fa vuit anys que estan intentant dur a terme una valoració de llocs de treball per "remunerar adequadament als treballadors i que tinguin un salari digne". "Un procés llarg i tediós ple d’entrebancs, que sempre cal actualitzar i que per una raó o una altra mai acaba arribant enlloc", afegeixen.

D'altra banda, denuncien que estan fent servir els seus cotxes particulars amb el preu del quilometratge congelat des del 2021, tot i la pujada de preus dels carburants.

Amb tot, diuen que el 90% dels treballadors està disposat a prendre mesures reivindicatives: "No és un avís a navegants, és una tempesta anunciada".