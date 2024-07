Ampliaran per primer cop des del 1931 la superfície protegida d’Empúries

El Departament de Cultura de la Generalitat està treballant per ampliar l’espai protegit com a Zona Arqueològica-Bé Cultural d’Interès Nacional a l’entorn del jaciment d’Empúries que no s’ha modificat des del 1931. El departament va convocar una reunió amb els propietaris afectats per informar-los i resoldre dubtes. La protecció implicarà un seguiment si es fan treballs per portar a terme si és necessari excavacions arqueològiques. L’expedient ha de sortir a licitació.

Des del departament de Cultura han informat que la declaració de la Zona Arqueològica d’Empúries és de fa 94 anys. En aquest sentit han explicat que «des d’aleshores ha augmentat notablement el coneixement de les restes arqueològiques relacionades amb la ciutat d’Empúries i s’ha transformat l’entorn, amb la qual cosa s’ha hagut de repensar la protecció d’aquestes restes». Per aquest motiu, segons han assenyalat», «s’ha cregut convenient adaptar els límits de la declaració a la realitat del coneixement actual». L’expedient està en tràmit i està previst que sortir en breu a informació pública. Per aquest motiu des del departament no s’ha pogut facilitar detalls sobre l’ampliació.

De de l’Ajuntament es va informar a través d’un ban d’alcaldia que es convocava als propietaris. «La Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya ens comunica que vol organitzar una reunió informativa d’interès específic per al col·lectiu de propietaris que es troben dins l’àmbit del Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) d’Empúries».

Els tècnics de Patrimoni de la Generalitat van ser presents, recentment, a la una reunió informativa per explicar la implicació de l’ampliació de la declaració al voltant del jaciment i la part subaquàtica entre les muscleres petites i el moll Grec, segons les fonts municipals.

En el cas del consistori han explicat que es tracta d’un tràmit que porta a terme Cultura i que a l’Ajuntament afecta, com a la resta de propietaris, si s’ha de portar a terme obra pública en els terrenys que estiguin dins l’espai protegit.

Des de l’emissora local Ràdio l’Escala es va fer seguiment de la reunió i s’ha informat que les afectacions als propietaris són en la llicència urbanística perquè «pot preveure si l’actuació té implicació important al subsòl, una actuació arqueològica, prèvia o durant les obres». A la reunió hi va participar la cap de Protecció i Difusió del Patrimoni Arqueològic, Tània Álvarez. Segons les fonts municipals, es pretenia informar i donar tranquil·litat als afectats.

