Crema completament un cotxe al voral de l'AP-7 a Capmany i afecta el marge

Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi provocat en un vehicle a l'AP-7 a Capmany que s'ha propagat al marge de la via. L'avís del foc és a les 13.40 hores, i s'ha produït al quilòmetre 11 de l'autopista en sentit França. El vehicle, que estava aparcat al voral quan s'ha produït el foc, ha quedat completament cremat. Les flames han baixat al marge, on s'ha cremat uns 125 m2 de vegetació. L'incendi no ha provocat ferits.