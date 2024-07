Un incendi a Vilamalla crema 1,7 hectàrees d'un camp

Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi en un camp a Vilamalla. Els fets són de les 17.06 hores i s'han produït en un camp de rostolls de la zona del Clos del municipi. Sis dotacions del cos d'emergències han actuat en el foc, que ha cremat sis bales de palla i ha afectat una extensió d'1,7 hectàrees. Els Bombers han deixat que es consumeixin, però faran diverses inspeccions per comprovar que no revifi. No consten ferits.