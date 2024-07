Les urgències a l'hospital de Figueres van créixer a l'agost un 42% per sobre la mitjana anual

El Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres va atendre 78.333 persones durant el 2023, una xifra que equival a un 5,3% més d’atencions si es compara amb les dades de l’any anterior (el 2022, se’n van atendre 74.393). Pel que fa a la mitjana diària, va ser de 224, si bé l’estiu és el període de màxima afluència de visites. El mes d’agost, hi va haver una mitjana de 319 urgències al dia, fet que suposa un increment del 42% i, per Setmana Santa, també es va registrar un pic molt elevat de 325 atencions en un sol dia, un 45% per sobre la mitjana anual.

Els dies de la setmana de més intensitat a Urgències són els dilluns, dissabtes i diumenges, i, pel que fa al tram horari amb més concentració de visites, va de les 10 del matí a les 8 del vespre.

Per a la cap del Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres, Olga Mesquida, aquest increment progressiu i sostingut de les atencions es pot atribuir “a l’augment d’habitants de l’Alt Empordà i la població flotant que fluctua a l’alça degut no només al turisme estacional de sol i platja, sinó també al fenomen fronterer”.

La metgessa Olga Mesquida és la nova cap del Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres, des de l’1 de juliol, per jubilació de l’anterior cap, el metge Carles Sardà. Olga Mesquida, fins ara cap clínic del servei, porta 21 anys a la FSE, sempre com a metgessa d’Urgències.

La majoria poden ser atesos al CAP

Del total del 2023, el gruix més important, 53.057 (68%), va correspondre a pacients de nivell 4 i 5, és a dir, que poden esperar a ser visitats sense risc per a la seva salut o que poden ser atesos en un centre d’atenció primària. D’altra banda, un 29% de les persones (22.727 de les 78.333) presentaven una situació de salut de nivell 3, és a dir, que requereixen una atenció urgent però no immediata en un box.

El nombre de persones que va arribar a Urgències per una emergència de risc vital de nivell 2, quan l’atenció ha de ser immediata, va ser de 2.495 (3%). El risc vital també és d’atenció immediata en aquells casos de nivell 1, en què el pacient requereix una prioritat absoluta i fins i tot de reanimació. A l’Hospital de Figueres van arribar en aquesta situació 54 persones el 2023 (0,1%).

Per tipus de diagnòstic, no varia de 2022 a 2023. Fractures, esquinços i ferides representen el principal volum d’atencions (8.696), seguits de patologies que tenen a veure amb l’aparell respiratori (5.563), locomotor (5.039), cardiovascular (3.683), digestiu (2.940) i urinari (2.744). A continuació, es troben les visites relacionades amb embaràs, part i puerperi (2.289) i amb malalties infeccioses i parasitàries (1.506), entre altres.