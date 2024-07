La venda de droga “pren” els carrers de la Jonquera i del Portús

La Jonquera i el Portús es troben en una situació crítica, segons denuncien veïns i comerciants. "Els carrers d’aquest municipi fronterer s’han convertit en un centre de venda ambulant de substàncies estupefaents, la qual cosa ha provocat una degradació evident i un augment de la inseguretat", afirmen. "La situació a la Jonquera i el Portús requereix una acció coordinada de totes les administracions implicades", expressa Lourdes Cobos, una de les comerciants més antigues del barri del Portús. A l’estiu, la situació empitjora, amb gent consumint drogues obertament: "Tota la droga que circula per la comarca prové del Portús". Un altre punt és la proliferació de falsificacions, ja que segons els comerciants "s’atorguen permisos sense regularitzar adequadament els tipus d’activitats". També "el trànsit és un caos: la gent estaciona on vol. No hi ha cap mena de control.

Malgrat ser només dos carrers, és una situació que es podria controlar i regularitzar si hi hagués voluntat política. Hem sentit com si ens abandonessin a la nostra sort". Cobos denuncia: "Estem vivint una situació encara pitjor que a la Jonquera, on encara destinen més recursos en algunes zones. Aquí, en canvi, no tenim ni papereres. Pel que fa a la venda ambulant, podem arribar a tenir més de seixanta venedors al carrer i droga disponible en abundància. Ens sentim com si fóssim un barri marginat. Paguem una quantitat exorbitant per la recollida d’escombraries sense rebre un servei adequat a canvi. Els agents municipals passen cinc minuts, fan acte de presència i marxen sense dur a terme cap altra acció" diu. El carrer Doctor Subirós, afirma, "és un dels més degradats i afectats". Els comerciants recorden com en el passat "hem tingut un poble fronterer fantàstic que ens ha brindat moltes alegries i ara la situació fa plorar".

Droga en diferents punts. / SOS Jonquera

El president de l’Associació de Comerciants de la Jonquera i el Portús, Bruno Comas, expressa una visió molt semblant. La situació a la Jonquera és complexa i la degradació és evident només de fer un recorregut tant pels carrers cèntrics com perifèrics del poble. "Ens sentim completament abandonats. Paguem una quantitat molt gran d’impostos, però els nostres clients no s’atreveixen a venir a comprar a causa de la venda de drogues i la presència de toxicòmans i això ens perjudica molt", denuncia. També destaca la presència massiva de venedors ambulants de roba falsificada i la manca de serveis bàsics com papereres i lavabos públics, "que ens van prometre que posarien i que fa sis mesos que esperen en un magatzem".

Les autoritats locals, amb l’alcaldessa Míriam Lanero al capdavant, asseguren estar prenent mesures concretes per abordar aquesta situació i millorar la seguretat a la Jonquera. "Fa uns mesos, vam designar dos sotsinspectors operatius, una decisió que ha contribuït a millorar l’eficiència i l’organització del nostre cos de policia, juntament amb l’arribada, ja des de la legislatura anterior, del Mitu, el gos policia". També asseguren que "han mantingut reunions amb el director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona i la comissària en cap dels Mossos d’Esquadra de la Regió de Girona per establir un pla d’actuació en matèria de seguretat, especialment en relació amb la nostra situació fronterera".

Gent dormint davant una casa a la Jonquera. / SOS Jonquera

Intensificar la prevenció

L’objectiu principal és intensificar els esforços en prevenció, afirma l’alcaldessa. "A més, s’ha incorporat un nou agent a la policia i inaugurarem la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra. Confien que això suposi, tal com hem transmès a la Generalitat, un augment de personal per poder complir amb totes les responsabilitats en matèria de seguretat ciutadana que recauen sobre aquest cos i que actualment algunes d’aquestes tasques estan cobertes per la Policia Local".

Recentment, un vídeo publicat al perfil d’Instagram SOS la Jonquera ha posat de manifest la gravetat de la situació, destacant que "durant aquests anys s’han establert botigues de roba falsa des del carrer Major fins al Portús. Alguns venedors també venen drogues en diversos punts. A qualsevol jove del poble li han ofert droga més de 4 i 5 vegades". Veïns i comerciants han decidit denunciar-ho públicament i exigir solucions efectives. Denuncien des de SOS la Jonquera que "la venda de drogues es realitza a plena llum del dia i a qualsevol hora. Els consumidors, principalment del sud de França, tenen coneixement dels punts de venda". Aquesta realitat ha transformat el municipi "en un gran mercat de drogues a l’aire lliure, difícil de controlar".

També argumenten que "els toxicòmans sovint ocupen cases o s’amaguen en racons del poble, buscant als contenidors roba, menjar o estris, deixant la zona en condicions deplorables". Igualment, diuen "hi ha un augment de les disputes entre bandes organitzades que lluiten pel control del territori, provocant baralles periòdiques, especialment a l’estiu". La darrera, el 3 de juliol passat, es va saldar amb cinc detinguts. Els fets van tenir lloc quan dos grups de persones es van enfrontar amb armes blanques. Des de SOS la Jonquera, s’han captat imatges aquests darrers dies per constatar la realitat que viuen al poble: "Els toxicòmans sovint s’agrupen en aquest carrer, deixant les seves femtes als portals de les cases i buscant entre els contenidors. La venda de drogues i roba falsificada és constant".

