Troben prop de 1.200 plantes en un bar de Figueres

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres han desmantellat un cultiu de marihuana amb 1.195 plantes que estaven en un bar del carrer Rentador de Figueres. En total els agents van acabar detenint un home com a responsable de la droga. Es tracta d'un establiment conflictiu i on fa dos anys la policia ja va fer una operació que va acabar amb prop d'un miler de plantes de maria intervingudes. Aleshores també es va detenir una persona com a responsable del cultiu. A més, els Mossos van emportar-se tot el material necessari per fer créixer la droga, com extractors, aires condicionats, làmpades o altres estris.

El bar, a tocar de la plaça Josep Terradelles tenia una planta subterrània que és el lloc on hi havia instal·lada la plantació. Per accedir-hi, però, no es podia fer a través del mateix establiment, sinó que calia passar pel domicili del costat. En la intervenció policial de fa dos anys també es va detenir una persona. La investigació segueix oberta i no es descarten més detinguts.