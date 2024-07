Detecten una alga asiàtica invasora al port de Llançà

Professors i alumnes d’un màster universitari del Departament de Botànica de la Universitat de Barcelona van detectar la presència d'una alga invasora al port de Llançà i ho van comunicar a la Xarxa d’Alerta de la unitat d’invasores de la Generalitat que va activar els treballs de seguiment de manera immediata

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i en col·laboració amb el Departament d’Interior, mitjançant el Cos d’Agents Rurals, ha posat en marxa el protocol per a la detecció ràpida de la situació actual de l’alga asiàtica invasora Rugulopteryx okamurae i evitar així la seva possible expansió. El protocol s’ha activat arran de l’avís del Departament de Botànica de la Facultat de Farmàcia, que va detectar la presència d’aquesta alga al port de Llançà en una sortida amb alumnat d’un màster universitari.

Aplicar el protocol

En el marc del protocol de control de l’alga, el Cos d’Agents Rural està analitzant, mitjançant robots submarins, el port afectat i els ports pròxims per determinar l’abast i el comportament de l’alga, i continuaran fent-se seguiments a fi de determinar l’abast i la tendència en el temps (s'adjunta vídeo amb imatges de les prospeccions).

La Rugulopteryx té el seu origen a l’Àsia, al Pacífic oest, aproximadament entre el Japó i les Filipines, i pot presentar en determinats casos un fort comportament invasor. Però no sempre és així. Actualment, a la península Ibèrica, trobem diferents punts amb presència d’aquesta alga: a l’estret de Gibraltar i el seu entorn (on va ser detectada per primer cop), al mar d’Alboran fins a Almeria, on presenta comportaments altament invasors amb danys o molèsties a les platges, que poden quedar colgades de biomassa morta, les xarxes dels pescadors, la cria d’espècies pesqueres o els ecosistemes litorals, però també al Cantàbric o a Alacant on de moment no s’observa un comportament tan invasor. A Catalunya, fora del port de Llança, per ara no s’ha trobat en cap altre lloc. A Llançà, a més, no s’han trobat mates de l’alga, sinó exemplars més o menys aïllats i gens concentrats.

Evitar l'expansió

D’altra banda,la Generalitat ha realitzat totes les comunicacions necessàries a totes les administracions previstes per la normativa. En aquest sentit, també s’ha recordat al Govern estatal que actuï amb celeritat a fi d’evitar l’expansió de l’alga a Catalunya pel seu potencial invasor i els impactes negatius sobre el sector pesquer, especialment en la seva expansió des del sud, però també en aquest cas.

Catalunya ha dedicat enguany uns 2 milions d’euros a la detecció, el control i la gestió de les espècies exòtiques invasores, tant a la prevenció com a la gestió d’espècies exòtiques potencialment invasores. Tanmateix, l’impacte climàtic s’estima que incrementarà els efectes de les espècies invasores, aspecte que es treballa no només augmentant recursos sinó també fomentant la coordinació entre els diferents actors per vetllar a fi d’evitar la seva propagació i controlar-ne les poblacions.