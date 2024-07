La Fundació que gestiona l’hospital de Figueres tanca el 2023 amb pèrdues de 2,6 milions d’euros

La Fundació Salut Empordà (FSE), entitat que gestiona l’hospital de Figueres entre altres serveis de l’Alt Empordà, va tancar l’exercici del 2023 amb un dèficit històric de 2,6 milions d’euros, segons s’extreu de l’auditoria dels comptes anuals. Concretament, les pèrdues van ser de 2.632.517,51 euros.

De fet, és el primer any que la fundació acaba amb pèrdues, almenys des del 2018, quan es van començar a publicar els informes al portal de la transparència. El 2022, per exemple, es va tancar amb guanys de 808.418 euros i, el 2021, es va superar els 1,2 milions d’euros. Inclús el 2020, l’any de l’eclosió de la pandèmia, es va tancar l’any amb 2.82.253 euros.

Si s’observen les operacions continuades al llarg del 2023, les despeses més altes corresponen a les de personal, amb 56,8 milions, pràcticament set milions més que l’any anterior, quan van ser de 49,6. A més, també destaquen els aprovisionaments, entre els quals hi ha el consum de mercaderies. La despesa total s’apuja fins als 25,6 milions d’euros, mentre que l’any anterior va ser de 23,8 milions.

També cal tenir present que el pressupost inicial del 2023 (87,2 milions), que gran part prové del Departament de Salut, va ser superior al del 2022 (77,9) i tot i així el 2023 va tancar amb pitjors dades que el 2022.

La gerència atribueix aquestes despeses a diversos motius. D’una banda, als increments a la partida de «Persones» es produeixen pels pagaments vinculats al Conveni Siscat i per les recurrències de les contractacions del 2022. També es va fer alguna contractació el 2023 per necessitats de gestió i/o d’estructura. El conveni Siscat fa referència al conveni laboral dels treballadors de la xarxa sanitària concertada, que recentment s’ha renovat. Seguidament, la FSE atribueix les pèrdues als increments del cost dels subministraments, degut al conflicte d’Ucraïna. Per últim, l’increment de la partida de despeses financeres es deu al fet que l’any passat van recórrer al crèdit per fer front als pagaments.

Per altra banda, segons fonts de treballadors consultades per aquest diari, lamenten la «mala gestió» de la gerència, que ha contribuït al fet que es generin aquests resultats, ja que consideren que «s’ha excedit en les despeses, tenint en compte el pressupost del qual es disposava». Sergi Iglesia és l’actual gerent, des de finals de 2022, quan va substituir Martí Masferrer. El patronat està presidit per l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef.

Salut en fa seguiment

El Departament de Salut recorda que la Fundació Salut Empordà és una fundació privada sense ànim de lucre que forma part del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). Les entitats privades responen únicament davant del seu Patronat a efectes dels seus resultats econòmics. El concepte de règim d'autonomia de gestió s'aplica únicament a les entitats del sector públic salut que consoliden a efectes pressupostaris amb el Servei Català de la Salut.

Des del Servei Català de la Salut es treballa per a garantir una atenció sanitària de qualitat a tots els ciutadans de Catalunya a través de les entitats que conformen el SISCAT i, en aquest sentit, la Regió Sanitària vetlla perquè l'accessibilitat i la qualitat assistencial no es vegin afectades pels resultats de l'entitat. Des de la Regió Sanitària s'és coneixedor de la situació econòmica de la FSE i s'està en converses per donar resposta a les seves necessitats. Des del CatSalut també es demana a la Fundació un intens seguiment a la situació econòmica.

