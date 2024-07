El PSC de Figueres denúncia que l'Ajuntament ha tallat intencionadament algunes fonts públiques

El PSC de Figueres ha denunciat que el govern municipal, encapçalat per Junts, ha tallat de forma intencionada algunes fonts públiques de la ciutat a les portes de l’onada de calor que es preveu per aquesta setmana, amb temperatures que poden arribar fins als 40 graus.

Segons el portaveu socialista Pere Casellas no hi ha cap «justificació» per tallar les fonts d’aigua de diferents indrets en «ple estiu». «És una negligència de salut pública», diu i afegeix que «en onades de calor, la gent, sobretot la gent gran i els nens, necessiten poder refrescar-se o beure aigua. És imprescindible tornar a obrir les fonts i depurar responsabilitats sobre aquesta negligència».

Segons el PSC, s’ha tallat l’aigua de les fonts públiques de Vilatenim i de la plaça de l’Estació, però no descarten que se n’hagin tallat més. Els socialistes detallen que «és important que les fonts siguin obertes per què la gent gran o els nens es puguin refrescar, així com la resta de la ciutadania i també pels gossos».

L’ACA no ho recomana

Tot i que en un principi l’Ajuntament de Figueres va afirmar que els talls del subministrament d’aigües eren a causa d’avaries i problemes tècnics, el PSC creu que aquests talls s’han produït de forma deliberada, i per això ho defineixen com una «negligència injustificable».

Els socialistes també apunten que, en aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no recomana aquesta pràctica de tallar diferents subministraments d’aigua si no és que hi ha algun problema. Tot això, perquè «acostuma a generar pocs estalvis i pot afectar col·lectius vulnerables».