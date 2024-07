Lladó investeix Jordi Puig i Castellano nou alcalde del municipi

Jordi Puig i Castellano s'ha convertit en el nou alcalde de Lladó (Alt Empordà). El càrrec li ha estat atorgat en un ple extraordinari celebrat dimecres 10 de juliol al vespre, on el fins ara batlle del municipi, Joaquim Tremoleda, va cedir-li la vara d'alcaldia després de vuit anys al capdavant del consistori lladonenc. Jordi Puig és fotògraf de professió i fins ara ocupava el càrrec de regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lladó. "El relleu serà molt continuista; fa cinc anys que formo part de l'equip de govern i ara, des de l'alcaldia, treballaré de la mateixa manera que ho hem estat fent, seguint amb tots aquells projectes que ja tenim en marxa i sempre amb la voluntat de servir a Lladó i als seus veïns i veïnes", ha dit.

El nou alcalde de Lladó, Jordi Puig i Castellano, al pregó de la Festa Major. / Ajuntament de Lladó

De fet, Tremoleda, que seguirà com a regidor del govern, ja va anunciar durant les darreres eleccions municipals que es produiria aquest relleu, de manera que es repetiria el mateix cicle que l'havia portat a ell a l'alcaldia l'any 2016. En el moment de cedir la vara d'alcalde s'ha mostrat "orgullós de la feina feta" durant aquests anys al capdavant del consistori: "Han estat vuit anys molt intensos i molt ben aprofitats. Hem fet molta obra pública, hem garantit l'abastiment d'aigua potable amb diverses actuacions com el canvi de vuit quilòmetres de canonada o la reparació. També hi ha la compra del Sindicat i la remodelació de la plaça. I per descomptat, el gran salt en l'àmbit cultural, amb el qual hem esdevingut un municipi referent a la comarca".

El consistori de Lladó està format per set regidors, tots ells d'Esquerra Republicana: Jordi Puig, Joaquim Tremoleda, Núria Serrat, Joan Marc Trulls, Maria Nicolàs, Josep Maria Capallera i Josep Antoni Ginesta.