Portbou reforça la seguretat amb el primer cos de vigilants municipals

L'Ajuntament de Portbou ha contractat quatre vigilants municipals per "reforçar la seguretat" al poble aquest estiu, quan la població de la localitat es triplica. A més, dos d'aquests vigilants es quedaran de manera permanent durant tot l'any fent aquesta tasca. Des de l'Ajuntament assenyalen que es tracta d'un servei "prioritari" i esperen ampliar la plantilla en un futur. En concret, l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, explica que la voluntat és arribar a tenir tres vigilants durant tot l'any i sis durant la temporada d'estiu. Rodríguez, però, ha reclamat més presència policial dels Mossos d'Esquadra a la localitat alt-empordanesa perquè "les característiques del poble ho requereixen".

Portbou posa en marxa el seu primer cos de vigilants municipals. Pels carrers de la localitat empordanesa hi haurà tot aquest estiu quatre persones uniformades dedicades a assistir aquells ciutadans o turistes que necessitin qualsevol qüestió relacionada amb la seguretat. No són policies i, per tant, no tenen competències en aquest aspecte, però sí que fan funcions de seguretat i assistència a tot aquell que ho necessiti. A més, estan connectats tant amb l'Ajuntament com amb els Mossos per si cal un servei policial.

La presència d'aquests vigilants surt de la "necessitat històrica" d'incrementar la seguretat en un poble fronterer com Portbou. L'alcalde de la localitat, Gael Rodríguez, recorda que és una "singularitat" i assenyala que l'estació de tren s'ha convertit en un punt molt freqüentat, especialment a l'estiu. Allà, diu Rodríguez, s'hi ha registrat diversos actes d'incivisme contra els que pretén lluitar també aquest nou cos de vigilants. La presència d'aquests agents uniformats ha de servir com a "element dissuasiu" per a les persones que generen molèsties a altres passatgers.

Dos vigilants municipals atenent un home a Portbou. / Gemma Tubert/Gerard Vilà

"Nosaltres tenim la localització que tenim i hi ha un flux estacional de gent que et genera aquestes demandes; per això vam decidir que el pressupost del poble aquest any inclogués la creació d'aquest cos de vigilants", explica l'alcalde. Durant tot aquest estiu són quatre els agents que hi ha fent aquestes funcions, ja que durant aquest període, Portbou triplica la seva població. I la previsió és que la meitat es quedin durant la resta de l'any per continuar fent aquesta funció. La idea, però, és incrementar progressivament el cos fins a arribar a tres vigilants permanents durant tot l'any i sis a l'estiu.

Més presència de Mossos

Amb tot, Gael Rodríguez ha tornat a reclamar més presència policial al poble i ha recordat que la seguretat ciutadana és competència del cos de Mossos d'Esquadra. "Nosaltres fem una aposta, però amb això no n'hi ha prou. El que no pot ser és que ens estiguem gastant diners amb aquest cos i que estiguem sols. Crec que ara tenim més força per poder reclamar el que fa temps que demanem", assenyala.

L'alcalde recorda també que el cos de vigilants municipals està dedicat i centrat, essencialment, en l'assistència i l'incivisme, però que no té cap competència policial. L'Albert Sors és un dels membres del cos i explica que la seva funció passa especialment per la proximitat i el civisme: "Vigilem que els gossos no vagin a la platja, que no hi acampin o qualsevol cosa que necessitin", diu. A més, un dels serveis més habituals és assistir a la gent gran, a banda de vigilar els aparcaments de zona blava.