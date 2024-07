Patiment sobre els pedals: la fita ciclista de l'empordanès Lluís Puigbert

Imagineu recórrer 2.500 quilòmetres en bicicleta. Sumeu-hi un desnivell acumulat de… trenta mil metres! Afegiu-hi fer-ho en menys de deu dies. Sense assistència. I amb unes condicions meteorològiques tan canviants que passen de la pluja intensa fins a un temporal de vent, tot passant per quaranta graus als Alps francesos. Així és la Race Across France i així l’ha superat, per cinquena edició, el figuerenc Lluís Puigbert (1968). Tot un amant de l’ultraciclisme que es va enganxar a la bicicleta “per qüestions pràctiques” i que, ara, ja cerca nous reptes sobre les dues rodes.

Lluís Puigbert, a França, amb la seva bicicleta. / Empordà

Repte majúscul

“És, entre cometes, una cursa d’obstacles”. Així defineix Puigbert la Race Across France, prova filla de la Race Across America. Sovint, el que ressalta més quan es parla d’una prova de llarga distància és la quantitat de quilòmetres, inassumible pel ciutadà mitjà. Per algú acostumat a reptes similars, el veritable desafiament es troba en els imprevistos, en els problemes que van sorgint durant els nou dies de pujades i baixades.

“Tot s’ha d’alinear perquè no falli res, encara que en tot moment et van passant coses i tu has de saber reaccionar”. Puigbert es refereix als canvis de temps, però també als problemes tècnics, a la manca de son, a l’alimentació… Els llargs trams en bicicleta donen temps per pensar en aquestes qüestions, però no sempre n’hi ha prou així: “La prova és la culminació als entrenaments i hàbits de tot un any. Et passes mesos i mesos fent proves, provant material...”.

“Tot s’ha d’alinear perquè no falli res, encara que en tot moment et van passant coses i tu has de saber reaccionar”

Al llarg del trajecte, l’organització estableix cinc punts anomenats “Bases de Vida” on es pot dormir, menjar, rebre assistència mèdica o ajuda mecànica… El quilometratge, però, no sempre permet coincidir amb aquestes zones en l’horari adequat i, en conseqüència, toca improvisar. Puigbert, dibuixant de professió i ninotaire del Setmanari de l’Alt Empordà, té diverses anècdotes al respecte. Recorda com va agrair trobar un hotel on dutxar-se i descansar quatre hores, després de dies dormint a l’aire lliure, fent vivac. Com si es tractés d’un oasi en ple desert, encara que abans de les quatre ja tornés a estar sobre la bicicleta. O com va descobrir un truc per no trobar-se amb aixetes apagades: “Als cementiris, les fonts sempre estan obertes”.

El figuerenc del Club Ciclista Roses intenta marcar-se petits reptes perquè, si penses massa en els més de dos mil quilòmetres que et queden, “t’enfonses”. I sigui com sigui, metre rere metre, al final es sol arribar. “Quan creues la meta, has passat tants entrebancs que sents molt alliberament i satisfacció. És difícil explicar-li a algú que no practica aquest esport. Hi ha moments durs, però he estat a llocs poc accessibles que mai hauria vist sense el ciclisme”. D’entre tot allò que l’enamora de la prova, Lluís Puigbert també en destaca la companyonia entre els participants, a qui no veu com a rivals perquè el repte, al cap i a la fi, “és contra tu mateix”.

La bicicleta de Lluís Puigbert en un dels ports de muntanya que va recórrer. / Empordà

Un hobby circumstancial

Tota aquesta passió pel ciclisme li sorgeix per “qüestions pràctiques”, tal com ell les defineix, després de ser pare. El windsurf, esport que practicava llavors, li requeria dependre del vent, i ja no podia fer-ho. A poc a poc va anar-se enganxant a la bicicleta i a un esport que “lliga molt” amb la seva personalitat i el seu amor per la muntanya. Finalment, va descobrir les proves de llarga distància, que ja no ha abandonat mai.

Ara, Puigbert està plantejant-se nous reptes. Explica que aparcarà, almenys per un temps, la Race Across France. Després de cinc anys fent-la, tres en la modalitat de mil quilòmetres i dos en la de dos mil cinc-cents, té ganes d’encetar una nova etapa. Un nou recorregut, nous paisatges, potser un nou país. La pròxima parada podria ser la Transibèrica de l’agost de l’any vinent, però qui sap per quina es decidirà finalment. Al final es tracta de pedalejar i pedalejar i, en això, Lluís Puigbert encara té corda per molta estona.

