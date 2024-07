Una sentència obliga Navata a fer-se càrrec dels serveis de Torremirona

L’Ajuntament de Navata està obligat a fer-se càrrec dels serveis de la urbanització de Torremirona, que, actualment, són controlats per l’Entitat de Conservació de Torremirona. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) afirma que «la vigilància general i pública és una competència pròpia i típica de les forces i cossos de seguretat. Competència, aquesta, per a l’exercici de la qual els ajuntaments, en allò que els hi pertoca, ni poden exaccionar taxes, ni poden exaccionar preus públics».

La recepció de les obres

Una situació que s’inicia amb la recepció de les obres de la urbanització per part de l’Ajuntament, la qual es va portar a terme per fases: la primera l’any 1999; la segona l’any 2001 i la tercera l’any 2006. Un cop rebudes les obres d’urbanització de Torremirona -i després d’haver-se consolidat l’edificació del sector- el manteniment dels vials i les zones verdes públiques del municipi passa a ser obligació de l’Ajuntament de Navata. Segons la legislació urbanística de Catalunya, el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Navata i la nombrosa jurisprudència que hi ha d’aquest tema, el període legal màxim de manteniment obligat d’unes obres d’urbanització per part dels propietaris és de cinc anys, sempre comptant a partir de la recepció definitiva del conjunt de les obres, que en el cas de Torremirona seria del 2006 i, per tant, l’obligació dels propietaris hauria finalitzat el 2011. Però, en els estatuts d’aquesta entitat s’estableix que, un cop hagin passat aquests cinc anys, «es podrà prorrogar aquest termini a través d’un acord entre l’Ajuntament de Navata i el Consell Rector». Tot i que, una altra sentència del TSJC, explica que «intentar mantenir una Entitat Urbanística de Conservació més enllà dels lapses temporals marcats pel legislador resulta improcedent».

Això no obstant, l’Entitat de Conservació de Torremirona va ser aprovada definitivament per l’Ajuntament de Navata, governat aleshores per Jaume Homs (Junts), qui va ocupar el càrrec una trentena d’anys i va ser inscrita en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores l’any 2012, quan ja s’havien esgotat els cinc anys màxims que preveu la llei i ja s’havien estat cobrant quotes de manteniment des del 2011. Unes quotes en serveis de vigilància que no s’haurien de gestionar des d’aquesta entitat i que el 2022 van suposar el 46% del pressupost total de 496.000 euros. A més, si els propietaris no paguen aquestes quotes, els estatuts de l’entitat indiquen que aquests es queden sense dret a vot.

Acords anul·lats

La sentència del TSJC també anul·la «tots els acords que comportin pagar qualsevol classe de quota d’urbanització pels conceptes de vigilància, seguretat o televisió per cable», ja que qualsevol acord posterior a la data en què, en teoria, hauria d’haver-se dissolt l’entitat és nul de ple dret i no pot produir cap efecte. D’altra banda, l’expresident de l’entitat va enviar una carta l’any 2021 a tots els propietaris de la urbanització anunciant que s’havia conclòs el temps de durada previst per l’Entitat de Conservació i també va entrar dues instàncies a l’Ajuntament de Navata demanant la dissolució de l’entitat. Així mateix, l’any 2023 l’actual secretari de la Junta Rectora va explicar als propietaris que «el 2022 es va instar a l’Ajuntament a què promogui la dissolució sense que s’hagi rebut cap resposta».

Diari de Girona ha intentat posar-se en contacte amb els dirigents de l’Entitat de Conservació i amb l’Ajuntament de Navata, a través de la seva alcaldessa Bibiana Vallmajó i el seu regidor de Patrimoni, Josep Llobet, però no han volgut fer declaracions.