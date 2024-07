Figueres detecta que es manipulaven les arquetes de fonts per omplir bidons

L'Ajuntament de Figueres ha detectat comportaments incívics a algunes fonts de la ciutat. En concret, a Vilatenim hi havia "problemes per manipulacions a les arquetes per part de persones per omplir bidons". En altres fonts. Com a la plaça Estació, havien detectat que era utilitzada per a rentar-se. I algunes estan tancades per actes vandàlics.

Això ha portat el consistori a decidir canviar el model de fonts públiques d'aigua potable perquè no es puguin utilitzar per a aquests usos.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, remarca que "les fonts públiques, a Figueres, són exclusivament per beure aigua, no per rentar-se els peus (ni altres coses) ni per omplir bidons. Havíem rebut nombroses queixes veïnals i l’obligació d’aquest govern és escoltar i donar resposta a les preocupacions de la ciutadania”.

A la ciutat hi ha actualment 75 fonts i 7 es trobaven inoperatives per diversos motius.

Les dues on s'han detectat els actes incívics són a la plaça Estació on es comprometia la salubritat de la font rentant-se els peus o altres parts del cos, i a Vilatenim, on es manipulaven les arquetes i omplien bidons, ocasionant nombroses queixes veïnals.

Nou model de font

Des de Fisersa es va encarregar un nou model de font que ja s'havia provat en el Parc del Manol. Es tracta d’una instal·lació que en la part superior es facilita que l’ús de la font sigui exclusiu per beure. Ara, es canvien el model de dues fonts de Vilatenim (plaça dels Drets Humans i parc infantil del carrer Nou) –que incorporen, a més, un abeurador per gossos a la part inferior- i la de la plaça de l’Estació.

Pel que fa a les altres fonts inoperatives, l'Ajuntament ha explicat que s’arreglarà la que hi ha a la plaça Josep Pallach i dues ubicades al Parc Bosc que s’han tancat preventivament per pèrdues d’aigua per actes vandàlics.

L'alcalcal s'ha referit a crítiques del PSC amb relació a les fonts tancades. Demana que no es fomenti la desinformació.

D’altra banda, es recorda a la ciutadania que les fonts ornamentals i basses de la ciutat (plaça de la Font Lluminosa, rotonda Rally Sud, Parc Bosc, plaça de la Palmera, plaça Josep Tarradellas, Parc de les Aigües) es troben buides com una de les restriccions de la fase d'emergència 1 per sequera en què es troba Figueres, en la qual se’n prohibeix l’ompliment total o parcial.