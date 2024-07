Troben 55 quilos de cocaïna ocults entre palets de préssecs en un tràiler al Pertús

La policia duanera francesa va localitzar 55 quilos de cocaïna ocults entre palets de préssecs en un tràiler al Pertús. El xofer que va intentar ocultar el carregament de droga ha acabat condemnat a tres anys de presó i a una multa duanera de 4,1 milions.

Els fets es remunten al dia 17 de juny cap al migdia quan els agents de duanes del Pertús francès es trobaven al peatge de l'A9 fent un control. Van fer aturar un tràiler que duia un remolc frigorífic amb matrícula alemanya. El xofer, un ciutadà polonès, va ser interrogat pels agents i va declarar que transportava una càrrega de fruita, concretament préssecs, des d'Espanya a Croàcia.

Arran de les explicacions, els policies van començar registrar el vehicle com se sol fer en aquests casos i van anar obrint els palets que duia el remolc. En arribar a uns que es trobaven al costat dret, el conductor els va dir que no hi havia res a dins. Els agents van demanar-li al xofer que obrís completament aquesta zona perquè hi poguessin accedir i s'hi van trobar una bossa d'esport negra i dues bosses de la compra amb diversos paquets de paper de cel·lofana transparent.

Els agents duaners van mirar què hi havia a l'interior i van confirmar que hi havia una substància blanca, que va resultar ser cocaïna. Davant de totes les evidències, el conductor va acabar arrestat a la duana i retornat a la seu de la unitat. Una recerca exhaustiva de la càrrega no va revelar la presència d'altres mercaderies sospitoses.

Els 55 quilos de cocaïna intervinguts al Pertús / Douane Française

En total van resultar ser 55 quilos de cocaïna, que segons la duana francesa estaria valorada en 2.003.500 euros al mercat negre. Una droga que va ser entregada a la Policia Judicial de Perpinyà seguint el tràmit duaner. D'altra banda, el xofer va passar a disposició judicial aquest dijous 18 de juliol davant el jutjat judicial de Perpinyà. Aquest va ser condemnat a tres anys de presó amb detenció continuada, cinc anys de prohibició del territori nacional i una multa duanera de 4.125.000 euros.