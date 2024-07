Un home de 45 anys mor ofegat a la platja de Portbou

Un ciutadà francès de 45 anys ha mort ofegat aquesta tarda a la platja del centre de Portbou. L'home s'estava banyant a l'aigua quan ha patit algun tipus de complicació, ha començat a ofegar-se i ha queda inconscient.

Un turista que es trobava a la zona l'ha auxiliat, l'ha tret de l'aigua i l'ha intentat salvar. Li ha practicat les maniobres de reanimació (RCP) però no han fructificat.

Això ha succeït cap a dos quarts de sis de la tarda a la platja del centre que no compta amb vigilància. A la zona s'han desplaçat el SEM, els Vigilants Municipals, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, però ja no han pogut fer res per recuperar la víctima.

La policia judicial de la Guàrdia Civil s'encarrega de la investigació i d'entrada tot apunta que l'home ha patit algun tipus de problema de salut mentre es banyava. Amb tot, però caldrà esperar el resultat de l'autòpsia, indiquen fonts policials i també confirma Protecció Civil.

La víctima era un ciutadà francès de 45 anys que es trobava de vacances a la zona.

Quatre ofegats

Aquest seria el quart ofegament mortal d'aquest any a les platges de la Costa Brava i el primer del mes de juliol. La resta havien tingut lloc el mes de juny: dos al Baix Empordà (Torroella de Montgrí i Calonge) i l'altre, a l'Alt Empordà (Roses).

Es tracta de la setena víctima mortal a les platges catalanes en el que portem de la campanya d’estiu, que va començar el passat dissabte 15 de juny.