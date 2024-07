La Jonquera utilitza els testos de drogues a conductors per dissuadir els consumidors que creuen la frontera

La Policia Local de la Jonquera utilitza els testos de drogues contra els conductors que travessen la frontera per comprar-ne. Com que la legislació de l'estat francès és "molt més restrictiva", l'Ajuntament ha detectat que venen a comprar i consumir a la Jonquera. Per això, des de fa dos anys la Policia Local ha intensificat els controls per enxampar-los abans que tornin a creuar cap a França.

"El que volem deixar clar és que venir a delinquir a la Jonquera no surt gratis", assenyala el cap de la Policia Local, Alonso Caballero. L'alcaldessa, Míriam Lanero, assenyala que s'han interposat 128 denúncies relacionades amb drogues aquest any, tot i que la competència no és local. Per això, reclama més mossos.

La Jonquera té prop de 3.500 habitants, això fa que no tingui la obligació de comptar amb un cos de Policia Local, però la realitat és ben diferent. A la localitat fronterera hi ha disset agents de Policia Local en una plantilla que ha anat creixent progressivament els darrers anys. El problema, assenyala l'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, és que la comissaria de Mossos d'Esquadra que dona servei a tretze poblacions només compta amb una trentena d'efectius. Això obliga a fer un esforç extra a la Policia Local per poder "arribar a tot", malgrat que en temes específics com el tràfic de drogues o ordre públic no són titulats de la compatència, sinó que només són col·laboradors.

Tot i això, en el que va d'any el cos ha interposat 128 denúncies relacionades amb drogues, entre les quals s'hi inclou prop de 60 positius de conductors en el test d'estupefaents, on sí en tenen la competència. El cap de la Policia Local de la Jonquera, Alonso Caballero, explica que són "proactius" en aquest tema, perquè ajuda evitar el tràfic al municipi. A més, en el que va d'any han detingut 40 persones per diversos delictes, molts d'ells per temes relacionats amb les drogues.

Com que la legislació de l'estat francès castiga de manera severa la tinença, el que ha detectat l'Ajuntament és que molts consumidors venen a la Jonquera a comprar i consumir. "El drogotest és una eina molt potent que ens permet dissuadir els qui volen venir aquí. El que volem deixar clar és que venir a la Jonquera a delinquir no és barat", remarca el cap de la Policia Local.

Aquesta estratègia dona resultats i cada vegada "costa més" trobar conductors que donen positius, si bé reconeix que han vist que en alguns casos hi ha persones deixen el cotxe a l'altra banda de la frontera administrativa i venen caminant fins a la Jonquera a consumir. Tot i això, des de l'Ajuntament assenyalen que els testos donen "resultats positius" per intentar evitar el tràfic de substàncies al municipi.

Més mossos a la comissaria

Des de l'Ajuntament celebren que la nova comissaria dels Mossos que es va inaugurar la setmana passada sigui una realitat, però reclamen ara dotar-la de més efectius. L'alcaldessa assenyala que actualment hi ha uns 30 agents per cobrir tretze pobles del voltant i que, a més, estan molt disseminats. "Això és completament insuficient i nosaltres tenim la realitat que tenim", assenyala la batllessa.

Això fa que moltes vegades la Policia Local, atenent al conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior, assumeixi funcions que no són pròpies relacionades amb el tràfic de drogues i altres problemes que es deriven com l'ordre públic. Tot plegat, lamenta Caballero, fa que en ocasions es deixin de fer funcions que sí són específiques de la Policia Local per poder donar resposta a les emergències que sorgeixen.

Cal tenir en compte que la Policia Local ha detingut un total de 40 persones des de principis de gener fins a dia d'avui, molts dels quals per delictes en els que no són titulars de la competència. Caballero, però, ressalta "la col·laboració constant" amb la resta de cossos de seguretat que operen a la Jonquera, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra.

Més contundència amb els reincidents

Finalment, un altre dels aspectes que més preocupen són les persones que reincideixen. En aquest sentit, tant Lanero com Caballero han reclamat que hi hagi canvis legislatius per evitar que les persones que cometen delictes de manera habitual puguin seguir al carrer. "Només amb més policies no n'hi ha prou, també necessitem menys reincidència", ha reblat Caballero.