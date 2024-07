Prova pilot a Roses per establir un sistema d'avisos als banyistes en cales i platges no vigilades

Protecció Civil ha iniciat una prova pilot a platges de Roses, Cambrils i Mataró, que tenen servei de socorrisme, per obtenir dades en temps real i de forma automàtica de l'onatge i poder-les comparar amb les facilitades pels serveis de socorrisme de cada municipi. L'objectiu és validar l'eficàcia del sistema per més endavant instal·lar-lo en platges o cales del territori on no hi ha servei de vigilància. En concret, s'hi col·locarien uns aparells semblants als semàfors que simularien les banderes que onegen als punts on si hi ha socorristes i que avisarien sobre l'estat de la mar. Aquests aparells podrien implantar-se a partir de setembre.

Protecció Civil ha col·locat dispositius de mesurament de l’onatge en boies d’abalisament, que són els elements que instal·len els ajuntaments per delimitar la zona de bany de cada platja. Aquests equips envien les dades a Interior, que es mostren al Visor de l’estat de les platges i a una aplicació que poden disposar els propis municipis o gestors de platges.

La prova pilot s’ha fet en coordinació amb els tres ajuntaments, que són qui contracta el servei d’abalisament. El pressupost de la prova és de 5.711,81 euros i l’empresa és Ona Safe & Clean en col·laboració amb l’equip del centre SARTI de la UPC.

Si la prova pilot resulta satisfactòria, s’estudiarà establir en un futur un sistema d’avisos als banyistes d’aquells indrets o municipis on no hi ha servei de vigilància, especialment a les platges i cales amb aforament més elevat.

Un semàfor que avisa sobre l’estat del mar

Protecció Civil ha explicat que consistiria en posar un prototip de semàfors que indicarien el color que correspondria si hi hagués una bandera com les que hi ha a les platges on sí hi ha servei de socorrisme. D’aquesta manera, el color del semàfor diria si el bany és apte (verd), no ho és (groc), o si està prohibit (vermell).

Els aparells podrien provar-se al mes de setembre i es posaria en espais propers i visuals d’aquestes o altres platges o cales properes sense vigilància o fins i tot fora dels horaris del servei de socorrisme.

A més també permetria que el gestor municipal canviés a voluntat el color del semàfor per altres motius que no fos l’estat de l’onatge, com podria ser per contaminació de l’aigua, la presència de meduses o altres circumstàncies que poguessin dificultar o impedir el bany.

El regidor de Medi Ambient i Platges de Roses, Lluís Espada, valora molt positivament aquesta proposta. "Qualsevol iniciativa o mesura que contribueixi a millorar la seguretat i a prevenir possibles situacions de perill als banyistes, en aquest cas, també a les cales que no disposen de serveis de vigilància, és molt benvinguda", apunta. També explica que aquesta prova pilot els permetrà avaluar els resultats i, en cas que aquests siguin òptims, "procedir a la instal·lació d’aquests dispositius de control d’onatge i avís mitjançant semàfors a les cales que concentren major nombre de públic, com és el cas de cala Montjoi a Roses".