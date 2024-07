Detenen tres membres d'una família per cultivar marihuana en un mas de Sant Miquel de Fluvià

La Policia Nacional ha detingut tres persones i ha comissat 3.000 euros falsos en un mas de Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, on s'hi cultivava marihuana. Els detinguts són membres d'una mateixa família i un d'ells acumula més d'una vintena d'antecedents: la majoria, per robatoris i delictes contra el patrimoni. L'operatiu que ha permès desmantellar la plantació es va iniciar arran d'una denúncia anònima, que alertava que en aquesta casa -un mas aïllat- s'hi estava cultivant droga. Els agents de les comissaries de Girona i Figueres van muntar un dispositiu de vigilància, que els va permetre confirmar-ho i veure com la família protegia la plantació amb tres gossos de raça perillosa. A dins la casa s'hi van localitzar 202 plantes de marihuana.

Segons informa la Policia Nacional, la investigació es va obrir arran d'una denúncia anònima. La plantació, situada en una casa aïllada del nucli urbà, estava protegida per tres gossos de raça perillosa. Després de la recerca feta pels agents de les dues comissaries, i un cop el jutjat va autoritzar l'entrada i registre, efectius de la Unitat d'antidisturbis (UIP) de la Policia Nacional van dur a terme un operatiu per desmantellar la plantació.

A l'interior del mas es va localitzar un cultiu de 202 plantes de marihuana, amb tots els aparells necessaris per afavorir el creixement de la droga (extractors de fums, làmpades LED o aires condicionats). A més, els policies també hi van trobar 15 bitllets falsificats de 200 euros cadascun.

Els agents han detingut tres persones -totes, membres de la mateixa família- que tenien cura de la plantació. D'aquestes, n'hi ha una que acumula més d'una vintena de detencions (la majoria, per delictes contra el patrimoni).