Diverses entitats reclamen que no s'autoritzi la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al golf de Roses

La plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí i Salvem l'Empordà reclamen a l'Estat que no autoritzi la plataforma d'assaig -el Plemcat- que es vol implantar al golf de Roses, a l'Alt Empordà. Els opositors al·leguen davant del ministeri que sota la bandera de la investigació científica s'hi amaga un interès "comercial emmascarat", que l'estudi d'impacte ambiental del Plemcat és "molt deficient" i que no té cap mena de lògica que la plataforma se situï a Roses. No tan sols per la biodiversitat que té la badia, sinó també perquè els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) que ha aprovat l'Estat no preveuen que a la zona s'hi faci R+D+i. Ecologistes i plataforma també insten el territori a no signar cap acord per la línia elèctrica d'evacuació.

Els representants de Salvem l'Empordà i de la plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí, durant la roda de premsa. / Xavier Pi / ACN