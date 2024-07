Rescaten sis tripulants després de xocar amb la barca al moll de Roses

Sis persones han hagut de ser rescatades aquesta matinada després que el vaixell en el qual navegaven embarranqués al moll del port de Roses.

L'avís s'ha rebut quan passaven dos minuts de la una de la matinada. Fins al lloc s'hi han desplaçat Salvament Marítim, els Bombers i els serveis mèdics del SEM.

L'embarcació de Salvament s'ha encarregat de traslladar els passatgers fins al moll on els esperaven els serveis mèdics. Dues de les persones han requerit atenció per lesions lleus.

Els Bombers de la Generalitat han inspeccionat l'embarcació que tenia un petit forat. S'han assegurat que no hi hagués cap vessament de combustible i han ancorat per seguretat al moll la barca, a l'espera que sigui retirada.

Aquest matí continuava sobre el moll de Roses.