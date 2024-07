El Consell de l'Alt Empordà reclama el Pla Territorial d'Energies Renovables per evitar els macroparcs

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat una moció reclamant el Pla Territorial d'Energies Renovables a Catalunya i posicionant-se en conra dels macroprojectes no sostenibles.

La proposta impulsada pel grup de Tots per l'Empordà, va en la línia aprovada el febrer del 2021.

Reclama "una planificació acurada per evitar que la implantació de les renovables en cap cas vagi contra el desenvolupament i l’estil de vida dels territoris".

Per aquest motiu el Consell Comarcal demana a la Generalitat que acceleri el desenvolupament del Pla Territorial de les Renovables a Catalunya (Plater), per tal que els ajuntaments disposin de tota la informació referent al desplegament de les renovables.

Des de l’Àrea de Medi Ambient del mateix Consell s’ha instat als ajuntaments, entitats particulars i associacions a fer les aportacions que es creguin convenients, refermant així el compromís de la institució amb els municipis i les seves realitats. "El Plater és una eina indispensable per al territori", va recordar el conseller de Sostenibilitat, Joan Fuentes, durant el ple comarcal.

Considera que “si el Plater ja fos una realitat, alguns projectes no arribarien a tirar endavant perquè el seu caràcter vinculant regula els espais lliures o disponibles per a la instal·lació dels parcs". Per tant, ha manifestat "reclamem que s’apliqui de manera imminent en benefici de l’ordenació del territori i així evitar que els ajuntaments es trobin amb la càrrega que suposa el procés d’al·legacions cap a projectes, que amb l’aplicació del Pla, potser no s’haurien ni plantejat".

La moció del Consell Comarcal no es refereix a cap projecte en concret. A la comarca, però, hi ha sobre la taula projectes com el parc eòlic marí a la badia de Roses amb un ampli sector de la societat i ajuntaments que s'hi han mostrat en contra.