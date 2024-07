Detenen un bomber voluntari per provocar l’incendi de Portbou de l’estiu passat

Els Mossos d'Esquadrahan detingut un bomber voluntari del parc de la Jonquera per presumptament provocar l'incendi que l'estiu passat va cremar 573 hectàrees entre Portbou i Colera. Aquest incendi cal recordar que també va obligar a fer diversos desallotjaments, fins a 135 persones van passar la nit fora de casa.

L'arrestat, P.S. viu a Girona i té 31 anys. És tècnic superior en educació, control, gestió ambiental, i integració social. A més de xofer d’autobús.

L'acusat havia treballat al parc de Bombers voluntaris de Portbou des de l'octubre del 2019 i quan es va obrir com a parc de voluntaris el de la Jonquera, va demanar el canvi i ara és on estava treballant des de l'octubre del 2019.

Segons avança la Cadena SER i ha confirmat Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra de Figueres i els Agents Rurals han seguit la pista d'aquest home des del dia dels fets i finalment, ha aconseguit situar-lo sobre el terreny a partir de les triangulacions del senyal del seu telèfon mòbil i altres indicis que estan sota investigació. A banda, les càmeres de la rambla de Portbou el van captar a la zona per on s’accedeix a l'àrea on va començar i va causar l’incendi, indica la SER.

La detenció es va fer dilluns i ahir va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres - instrucció número 6- que el va deixar en llibertat amb càrrecs. S'haurà de presentar amb compareixences dos cops al mes en el jutjat, segons el TSJC. La causa està oberta per un delicte d'incendi forestal i encara s'han de practicar més diligències.

Conflictes laborals

Cal recordar que el foc es va declarar el 4 d'agost cap a dos quarts de cinc de la tarda a la zona del pantà de Portbou i es va estendre cap a Colera amb molta força.

L'estiu passat va estar marcat amb desavinences dels bombers voluntaris amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i alguns dels parcs van "tancar" per reclamar millores. Una vaga que va portar molta tensió entre alguns membres del cos de voluntaris i Interior. El detingut pertanyia a una de les entitats que defensa aquest col·lectiu.

Suspès de les funcions

Des de la Direcció General informen que ja s'han iniciat els tràmits per suspendre cautelarment l'home en les tasques de bomber voluntari. D'altra banda, també ha començat l'expedient per revocar-li el nomenament de bomber voluntari, un fet que pot portar més temps. Des de la Direcció General condemen el fet i el tillen de "molt lamentable".