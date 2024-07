Detecten "nombroses irregularitats" que repercutien en els animals a la protectora de Figueres

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat la no continuïtat del servei per part de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes per l’incompliment reiterat de les obligacions contractuals i "irregularitats greus". Des del moment de fer-se efectiu el requeriment de no continuïtat, el 31 de juliol, els animals seran traslladats a Albons, centre gestionat per l’empresa Serveis Zoològics la Devesa.

El Consell Comarcal ha aprovat en Junta de Govern la no continuïtat de la prestació de serveis després de detectar irregularitats en la prestació d'aquest, que suposen un incompliment reiterat del contracte.

El mes de juliol de 2019 l’entitat va resultar adjudicatària del concurs de prestació de servei, que actualment es trobava en estat de requisit de continuïtat, fet no que comporta un mínim de durada però sí un màxim de set mesos, amb data límit de finalització el 31 de desembre de 2024.

Des del Consell Comarcal han explicat que s’ha vetllat per la prestació dels serveis realitzant revisions tècniques periòdiques, visites veterinàries, etològiques i formant a treballadors i voluntaris. Aquestes comprovacions per part de professionals han servit "tant per optimitzar l’atenció i assistència com per incorporar algunes millores en les instal·lacions", manifesten.

Repercussions al benestar animal

Això no obstant, afegeixen que "des de l’inici del requeriment de continuïtat, fa escasses setmanes, els tècnics responsables han detectat nombroses irregularitats que repercutien tant en el servei com en el benestar animal, fet que ha resultat en la no continuïtat forçosa del servei per incompliments de caràcter greu de les obligacions contractuals, tant en el servei de control i gestió de colònies de gats com el de recollida i acollida d’animals".

La vicepresidenta i consellera de Medi Ambient, Anna Palet, explica que "des que es van detectar els primers indicis d’incompliment i es va comprovar que la situació no millorava, s’ha actuat amb rapidesa i diligència per trobar una alternativa que garantís el benestar animal, i l’eficiència i proximitat del servei a tota la comarca".