Un home de 77 anys cau inconscient a la riba de la platja a Llançà i l'evacuen amb helicòpter al Trueta

Les platges de la Costa Brava estan plenes aquests dies, sigui de turistes o veïns de la zona que hi van fer a una remullada.

Aquest dimecres al migdia a la platja de Grifeu, un veí de Navata de 77 anys va caure inconscient a la riba de la platja -entre l'aigua i la sorra- quan sortida de l'aigua després de banyar-se.

Va trobar-se en aquesta situació uns minuts i després, ell mateix es va reincorporar. Amb tot, però diverses persones van alertar ràpidament els serveis de socorrisme en veure el que havia succeït perquè l'home també havia begut molta aigua en caure inconscient a la riba, segons fonts coneixedores dels fets.

Els socorristes el van atendre i van veure que tenia algun problema mèdic, ja que saturava molt. Arran d'això van alertar el SEM i la Policia Local de Llançà.

Els diversos cossos d'emergències es van presentar a la zona. La Policia Local va ajudar a l'home i els sanitaris del SEM van fer-li proves van veure que estava tenint algun problema cardíac. Arran d'això van fer activar l'helicòpter medicalitzat que va aterrar enmig de la carretera i es va haver de tallar durant una estona pels fets.

La Policia Local va fer desviaments per diversos carrers per garantir la mobilitat. Finalment, el mitjà aeri del SEM un cop va tenir l'home estabilitzat el va traslladar a l'hospital Trueta de Girona on va ingressar. Aquest succés va causar molta expectació entre els banyistes i veïns de la zona de Llançà.