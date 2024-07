Exposen a Roses tresors submarins a benefici de la lluita contra el càncer

Amb motiu de la seva celebració del 50è aniversari, el Club Badia de Roses ha organitzat aquest any una exposició fotogràfica titulada '50 anys sota el mar' que mostra les espectacularitats del fons marí. Ara la mostra agafa un caire solidari per recaptar fons a benefici de la Fundació Roses Contra el Càncer.

Com a gest solidari, el Club Badia de Roses va decidir donar la totalitat de les imatges a l’entitat rosinca amb l'objectiu de recaptar fons per continuar ajudant als malalts de càncer i les seves famílies amb els diferents projectes que té l’entitat. Roses Contra el Càncer convida a tothom a descobrir aquest tresor visual i a adquirir les fotografies mitjançant un donatiu a favor de l'entitat.

Les fotografies es poden contemplar en una exposició que s’obre aquest 31 de juliol de les sis de la tarda a les onze de la nit a la SUF, de Roses, oferint una oportunitat única per explorar les meravelles amagades al fons del mar de la nostra costa. El donatiu per a les fotografies grans és de cent euros, per a les fotografies mitjanes de 50 euros i de 30 euros per a les petites.

Passat i futur

Les imatges espectaculars de la flora i fauna marina i els paisatges subaquàtics revelen la riquesa del nostre ecosistema marí més proper. Cada fotografia ve acompanyada d’una breu descripció que proporciona una visió més profunda i educativa sobre la vida submarina.

Aquest esdeveniment no només commemora el passat del Club Badia de Roses, sinó que també mira cap al futur amb esperança i compromís. «Cada donatiu rebut per la Fundació Roses contra el càncer serà destinat al suport psicològic, l’atenció social i altres iniciatives que milloren la qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia» expliquen des de l’entitat. Igualment, des de l'entitat expressen el seu agraïment «a tots els col·laboradors que han fet possible aquesta exposició, especialment al Club Badia Roses, a l’Ajuntament de Roses i a la SUF, així com a totes aquelles persones que amb generositat contribuiran a fer una diferència significativa en les vides dels pacients de càncer».