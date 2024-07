Cancel·lat un contracte bancari del 2016 d’un veí de Figueres per una targeta de crèdit usurera

L’Audiència de Girona ha donat la raó a un veí de Figueres que va contractar una targeta «revolving» amb una entitat bancària l’any 2016. El contracte establia un interès «notòriament superior al normal en altres operacions financeres similars», segons estableix la sentència, que reafirma el que ja va dictar el jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Figueres mig any enrere.

En primera instància, el jutjat va declarar nul el contracte entre el demandant i el banc i va condemnar l’entitat a retornar totes les quantitats percebudes de més. La sentència va ser recorreguda per l’entitat, que va negar que el contracte fos usurer perquè la diferència entre el tipus d’interès TAE i el tipus mitjà TEDR (no inclou comissions) no superava els sis punts de diferència, tal com estableix l’últim canvi en la jurisprudència del Tribunal Suprem del 2023.

L’afectat va demandar l’entitat considerant que la targeta de crèdit tenia uns interessos usurers, concretament amb un tipus d’interès TAE del 27,24 per cent. La Llei d’Usura no estableix cap fórmula concreta per establir quin és l’interès a partir del qual es cau en aquest abús bancari, i segons recull la sentència civil de la secció segona de l’Audiència, «el fet que la llei usi un adverbi per caracteritzar aquest excés respecte de l’interès comú del mercat («notablement»), implica que s’hagi d’apreciar cas a cas.

Múltiples canvis de criteri

Aquesta ambivalència en les targetes «revolving» ha emplenat els jutjats de tot l’Estat de demandes per usura durant els últims anys. De fet, el Suprem ha canviat múltiples cops de criteri sobre què és usura, l’últim dels quals, el 2023, va suposar un canvi radical perquè va fixar que la usura es produïa quan se superaven els sis punts percentuals de la mitjana establerta pel Banc d’Espanya del producte en la data que es formalitza. En aquest cas, el càlcul fet pel jutjat sumant aquests punts era de 27,14, superant doncs el límit establert.

El canvi de criteri ha anat generalment a favor de les entitats, però els jutjats han generat les seves interpretacions. De fet, en els últims anys el criteri del Suprem ha canviat més de tres vegades.

Els juristes alerten que aquest producte és «complex» i que s’ha de fer servir amb mesura perquè pot provocar un endeutament sobtat. En moltes ocasions els consumidors han demandat les entitats no només per usura, sinó per manca de transparència, com és el cas.