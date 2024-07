En memòria del besavi

Quan li ho va plantejar, la seva àvia es va posar a plorar. Tenia només sis mesos quan van afusellar al seu pare, Joan Oliveras Badruna, i que, més de 80 anys després, la seva neta s’interessés per ell i volgués reivindicar la memòria del seu besavi per a reparar tot aquell dolor l’emocionava. «Encara ara -han passat ja més de dos anys des de que va començar aquell viatge que encara no ha acabat- s’emociona i m’ho agraeix», explica Janna Merino Ciruelo, jove de 19 anys de Roses, autora de Vides truncades. Guerra civil i repressió franquista a Biure d’Empordà, treball guanyador del Premi de Recerca en Memòria Democràtica, guardó atorgat pel Memorial Democràtic que distingeix anualment els millors Treballs de Recerca (TR) de Batxillerat de Catalunya sobre el període històric comprès entre 1931 i 1980.

Des de ben petita, sempre li havien explicat que el seu besavi va ser afusellat durant els primers anys de la repressió franquista i era un tema que sobrevolava el seu cap, però sobre el qual sabia molt poc. Quan va arribar el dia de triar un tema va pensar que era el moment de saber-ne més, sense imaginar fins a on la portaria allò.

«Sabia que l’havien matat, però ni com, ni els motius..., de fet, quan vaig decidir el tema, ni tan sols havia estudiat la guerra civil», recorda Janna, que va fer el Batxillerat a l’institut Cendrassos de Figueres i ara estudia el doble grau de Dret i ADE a la Universitat de Barcelona (UB), en part moguda per aquesta necessitat de fer justícia.

«Tant el meu pare com la meva àvia em van donar moltíssim suport quan els vaig plantejar que volia fer aquest treball. Abans de començar els vaig voler demanar permís, no volia molestar-los, però al contrari; per a la meva àvia era molt important que es fes justícia amb el seu pare», apunta l’estudiant, qui recorda que no va ser fàcil.

La seva àvia té algun cosí que encara viu a Biure d’Empordà, on va succeir tot; però al poble es va trobar moltes dificultats. La gent no volia parlar. «En demanar informació em deien que no se’n recordaven gaire..., he hagut d’insistir molt; encara hi ha tensions, fins i tot la meva àvia no volia anar al poble», explicava la jove. No hi ajudava el fet de ja no hi hagués testimoniatges directes vius.

Per documentar-se per al seu treball -escrit amb una narrativa fantàstica- es va submergir en arxius de Figueres, Girona i Barcelona, on ho va llegir tot sobre els consells de guerra i on va descobrir que el seu besavi va ser un de tants. I va tenir un paper importantíssim la informació original, els papers oficials, que la seva àvia conservava a casa.

El que més la va impactar van ser les delacions dels veïns. «Era molt més del que jo imaginava, adonar-me de l’estructura del procés dels consells de guerra, sense cap garantia processal dels acusats...», assenyala.

El seu besavi va ser detingut per la Guàrdia Civil el 17 de febrer de 1939 i traslladat a la presó de Figueres, per haver-se mantingut fidel a la República i formar part del consistori de Biure d’Empordà fins al 8 de maig del 1938, data en la qual va haver d’incorporar-se al front de Lleida, on va realitzar serveis com a xofer en el front republicà.

Dos veïns del poble el van acusar d’haver participat en l’assassinat d’un altre veí del poble, fet que el seu besavi sempre va negar, ja que eren íntims amics. Després d’un judici sense cap garantia, a les sis del matí del 25 d’abril de 1939 Joan Oliveras va ser traslladat al cementiri de Girona i afusellat al costat de 27 persones més.

Només una foto

El treball de Janna recull el moment en què Dolors Guisset, la seva besàvia, va anar a la presó a portar-li roba al seu marit. Se’n van riure d’ella dient-li que si volia veure al seu marit hauria de ser en una fotografia. I relata com a partir d’aquell moment la vídua d’Oliveras va ser perseguida i humiliada per diversos veïns per ser «esposa d’un vermell».

Guanyar aquest premi ha suposat molt per a la seva família, especialment per a la seva àvia. Una emoció que l’ha portat fins i tot a pensar que el seu treball de final de grau, a la universitat, se centri en aprofundir més sobre els consells de guerra. Li va quedar l’espina clavada de no haver aconseguit l’anul·lació del consell de guerra del seu besavi.

Subscriu-te per seguir llegint