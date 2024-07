Prop de 300 persones proposen idees per al nou POUM de Cadaqués

L’Ajuntament de Cadaqués va presentar dimarts la Memòria del Programa de Participació Ciutadana, un document que recull les aportacions de la ciutadania i que esdevé un dels passos previs i indispensables per a la redacció i aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El procés obert al públic ha comptat amb la participació d’unes 300 persones, el que significa un 10% del total de la població de Cadaqués

Aquest procediment es va iniciar l’any 2021, liderat per Itziar González, arquitecta experta en urbanisme i participació ciutadana, i consta de dues fases. La primera va confluir en l’aprovació de l’Avanç del POUM, text en què s’exposaven els objectius i les línies generals que haurà de tenir el pla definitiu. La segona fase s’ha dut a terme amb la voluntat de donar veu als habitants del poble per facilitar la formulació de propostes, suggeriments i al·legacions per orientar les decisions que es prendran en el futur.

La participació de la ciutadania s’ha dut a terme a partir de jornades informatives obertes, espais de debat i rutes d’exploració i per conèixer el municipi, entre d’altres activitats.

Focus en els equipaments

Els resultats, presentats en la Memòria, es divideixen en cinc apartats temàtics: mobilitat, espai públic en sòl urbà-Eix Riera, espai públic en sòl urbanitzable-Eix Caials, equipaments i habitatge.

Pel que fa al primer, les conclusions més destacades son la necessitat d’actualitzar i redactar nous plans de mobilitat, accessibilitat i usos, i dur a terme una bona gestió i supervisió ciutadana de tots ells. Per exemple, es reclama una anàlisi de la relació entre el número de vehicles de residents i els espais que encara hi ha disponibles al poble per crear noves infraestructures d’aparcament.

Al mateix temps, es posa al damunt de la taula l’estudi d’un aparcament dissuasiu proper i la pacificació dels carrers, fent fora els cotxes de Cadaqués -tret d’algunes excepcions-.

D’altra banda, l’apartat d’espai públic en sol urbà a l’Eix Riera proposa un estudi per recomptar quantes places de pàrquing necessita el poble durant tot l’any, i al llarg dels mesos de màxima afluència de visitants. També parla de la possibilitat de construir un dipòsit a la zona i la realització d’activitats ciutadanes per convertir la riera en un eix cívic.

Igualment, es convida a millorar la connectivitat del polígon industrial amb el centre urbà. Pel que fa a la secció d’espai públic en sòl urbanitzable a l’Eix Caials, un dels punts destacats és la voluntat de considerar Caials com un gran parc central.

L’àmbit d’equipaments és el que recull més propostes per part de la ciutadania. Es reclama definir l’emplaçament del camp de futbol; rehabilitar alguns edificis existents per situar-hi la Biblioteca - Casa de Cultura del poble; millorar l’accessibilitat al CAP i crear un ambulatori associat a la zona de Sa Guarda; recuperar per a l’ús ciutadà l’antiga escolta i l’espai que hi ha situat sota de l’església; condicionar un lloc per al mercat i buscar un emplaçament per situar-hi una deixalleria separativa més propera al poble.

Pel que fa a l’habitatge, es valoren diferents aspectes, com la necessitat de crear més habitatges de protecció oficial i situar-ne en àmbits ben connectats amb la xarxa principal i el sistema d’equipaments de Cadaqués. D’altra banda, també es proposa promoure la conversió de segones residències en llars i incrementar les mesures per ajudar a retirar l’activitat d’habitatges d’ús turístic, a més d’estudiar les necessitats especials de diversos col·lectius que podrien ser usuaris d’habitatges dotacionals.

Superat un període d’al·legacions, el següent pas és la redacció i aprovació de la proposta inicial del POUM, a l’espera de la seva exposició pública i del vistiplau per part de la Generalitat.

