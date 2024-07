Cadaqués redueix a la meitat els passatgers de creuers que venen de Roses per evitar la massificació

L’Ajuntament de Cadaqués reduirà el mes d'agost a la meitat els passatgers que podran desembarcar dels creuers que venen de Roses i arriben a Es Portal per tal d'evitar la massificació al poble. Podran baixar 450 persones, la resta se'ls traslladarà fins a una altra zona perquè es puguin banyar o fer activitats. La mesura de moment no s'aplicarà als creuers que venen de l'Escala i Portvendres perquè tenen menys capacitat i arriben amb menys freqüència.

Fins ara, els vaixells de Roses han arribat a transportar més d'un miler de persones al dia, depenent del número de trajectes. Això suposa problemes per l'acumulació de persones en hores punta en espais molt reduïts.

S'ha arribat a un acord amb les dues empreses propietàries dels creuers perquè només puguin baixar la meitat dels que arriben cada dia entre les onze del matí i les quatre de la tarda.

Un dels creuers que provenen de Roses té una capacitat de 250 viatgers, mentre que l’altre vaixell pot encabir al voltant de 200 persones.

Fan parada al poble dues vegades cada dia i a vegades s’hi pot sumar una tercera embarcació.

El regidor de Serveis Marítims de l’Ajuntament de Cadaqués, Manel Rahola, explica que "estem parlant d’un veritable problema que afecta la mobilitat i també a la seguretat de les persones. A la platja d’Es Portal, sobretot a l’estiu i segons en quines hores del dia, s’hi reuneix molta gent; hi ha nombrosos bars, restaurants i vehicles que descarreguen mercaderies". Afegeix que "els carrers de la zona són estrets i tot plegat pot ser perillós. Si hi ha massa persones és complicat passejar-hi". Per això, apunta que "hem decidit actuar-hi i durant el mes d’agost farem una prova per veure com funciona i quin és el resultat de reduir a la meitat el volum de persones que desembarquen dels creuers". El municipi és un reclam turístic i volen que la gent s'hi senti a gust.

La zona de la Platja d’Es Portal, lloc en el qual atraquen aquests vaixells i desembarquen els visitants, és molt cèntrica, a tocar de nombrosos serveis i oberta a la circulació de vehicles.

Un dels creuers, a Cadaqués. / Ajuntament de Cadaqués

Dos al matí i dos a la tarda

Segons ha informat l'Ajuntament, durant tot el mes vinent, com a màxim podran fer parada al poble dos creuers al matí i dos més a la tarda, dels quals només desembarcarà la meitat del passatge (els del matí podran estarse tot el dia al poble). A la resta de viatgers se’ls traslladarà fins a una altra zona perquè es puguin banyar i dur a terme d’altres activitats a la mateixa nau.

A darrera hora del dia, els vaixells recolliran la totalitat dels viatgers i els portaran de nou fins a Roses. Amb aquesta mesura, Cadaqués acollirà el màxim de 450 persones al dia.

Al poble és habitual que s’hi aturin vaixells d’altres companyies que provenen de l’Escala i també de la localitat francesa de Portvendres, però aquests ho fan amb una freqüència menor (2 o 3 dies a la setmana), tenen menys capacitat (uns 100 viatgers cadascun) i de moment no es durà cap actuació al respecte.

Cadaqués té una població propera als 2900 habitants durant bona part de l’any que augmenta fins a les 30.000 persones a l’estiu.

Reduir presència al parc

El 2021 el consistori va acordar reduir l’accés motoritzat al Parc Natural de Cap de Creus a partir d’un paquet de mesures que en regulava l’entrada a la zona de la punta i a les cales per reduir l’afluència de visitants i evitar els col·lapses a la carretera. Aquest any, el que s’ha decidit és fer una actuació directa al poble, reduint a la meitat el nombre de viatgers que hi arriben amb creuers per regular la massificació, millorar els accessos i fer més fluida la mobilitat.