La gossera de Figueres comunica al Consell Comarcal que no entregarà els animals

El responsable de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, Alberto Márquez, ha informat que s’ha comunicat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que no s’entregaran els animals tal com sol·licita l'ens comarcal després d’acordar rescindir el contracte amb la protectora al·legant incompliments contractuals «greus». La protectora els reclama prèviament pagar uns 35.000 euros pendents. A més, han informat que recorreran per la via judicial la decisió. El trasllat estava previst dimecres, però s’ha ajornat 15 dies tal com havia sol·licitat l’Associació. Des del Consell asseguren que només queden pendents d'abonar els serveis en curs.

«Estem completament en desacord», diu Márquez que manifesta que després de 40 anys donant servei, això s’ha desencadenat per tres queixes puntuals de tres ajuntaments, sobre una recollida de gats, i dos casos relacionats amb gossos, que assegura no estava a les seves mans resoldre. «Em sap molt greu que després de 40 anys ara parlin de maltractament animal», diu Márquez.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà els havia comunicat que avui a les deu del matí recollirien els animals. I des de la protectora, a través del seu advocat, els comuniquen «el nostre dret a retenció, i no se’ls entregaran fins que no s’abonin les factures pendents de pagament o almenys que hi hagi una sentència judicial així ho determini». Des del Consell Comarcal asseguren que només estan pendents els serveis en curs.

Al marge dels diners que reclamen, Márquez nega que els animals estiguin en mal estat i estava disposat a impedir avui que se’ls emportessin. Finalment no serà necessari perquè se’ls ha donat quinze dies més tal com marca la llei, ha informat el Consell Comarcal.

L’enfrontament entre les dues parts s’ha generat després que el Consell Comarcal comuniqués públicament la setmana passada que havia aprovat per Junta de Govern la no continuïtat de la prestació del servei per part de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres després de «detectar irregularitats en la prestació del servei d'aquest, que suposen un incompliment reiterat del contracte».

El mes de juliol de 2019 l’entitat va resultar adjudicatària del concurs de prestació de servei, que actualment es trobava en estat de requeriment, deia el Consell, fet que no comporta un mínim de durada, però sí un màxim de set mesos, amb data límit de finalització el 31 de desembre.

Alberto Márquez critica que no la decisió presa pel Consell ha estat molt ràpida i sense donar-los temps a resoldre la situació o presentació al·legacions. A més, nega que els animals estiguin en mal estat.

Des de l'Associació iniciaran la via judicial.

Les instal·lacios de l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres. / Associació Protectora d'Animals i Plantes

Falta de personal

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han informat que actualment fan controls diaris. Admet les tres darreres queixes d’ajuntaments de les quals parla Márquez. I aclareix que els incompliments no fan referència a les instal·lacions sinó al servei, principalment perquè no disposen de prou personal ni tampoc recullen correctament els animals quan se’ls requereix fer-ho.