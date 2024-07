L'ACA construirà cinc pous d'emergència a l'entorn de Peralada per donar servei a una quinzena de municipis

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) construirà cinc pous d'emergència a la zona de Peralada que donarà servei a quinze municipis de la comarca. Es tracta d'una inversió de 4,4 milions d'euros que assumirà en un 90% l'ACA i el 10% restant aniran a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a través d'una subvenció de la Diputació de Girona. Els nous punts de captació podrien proporcionar un cabal estimat de 75 litres per segon i un volum aproximat d'1,8 hectòmetres cúbics anuals. Això permetria mantenir els nivells de l'aqüífer que hi ha a Peralada, actualment en fase d'excepcionalitat per la sequera. Una vegada s'acabin les obres, les infraestructures passaran a mans del consell comarcal, que se n'encarregarà de la gestió.

L'Agència Catalana de l'Aigua, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Peralada i la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Savardera i Pedret i Marzà han signat aquest dimarts un conveni per a la gestió de cinc pous d'emergència. Es tracta d'un acord per a quatre anys que preveu la construcció de cinc pous a l'entorn de Peralada, la connexió a la xarxa, un dipòsit i una estació de bombament.

El pressupost d'aquesta actuació és de 4,4 milions d'euros i de moment ja s'ha començat a fixar nous punts d'extracció d'aigua en un antic braç del riu la Muga. Això permetrà que la zona de captació actual es recuperi i hi hagi una diversificació de punts d'extracció, repercutint en la millora de l'aqüífer.

Una quinzena de municipis de la comarca milloraran l'abastament d'aigua amb aquesta actuació. Es tracta d'Espolla, Capmany, la Jonquera, Masarac, Sant Climent Sescebes, Molles de Peralada, Agullana, Rabós d'Empordà i Vilamaniscle. Tots ells s'abasteixen a través de la xarxa de l'Albera que gestiona el Consell Comarcal. A més, també notaran millores els municipis que reben l'aigua de la mancomunitat i Peralada.

Una vegada finalitzin les obres, la titularitat dels pous passarà a mans del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, qui gestionarà i explotarà els pous i també s'encarregarà del manteniment. Els cinc pous permetran captar aigua subterrània del paleocanal més proper a la Muga.