Detenen set delinqüents amb causes pendents, entre ells un pres fugit i un agressor sexual, a la Jonquera i Figueres

La Policia Nacional ha detingut set delinqüents amb causes pendents, entre ells un pres fugit i un agressor sexual, a la Jonquera i Figueres. Les detencions les ha fet la Policia Nacional amb col·laboració amb la policia de fronteres francesa en només 15 dies.

La Policia Nacional va fer la primera detenció va practicar sobre un ciutadà resident a Espanya que havia complert condemna a França. Al mateix li constaven set requisitòries judicials en vigor, atès que el 2022 va aprofitar un permís penitenciari de la presó de Zuera (Saragossa) i es va escapolir. En el moment de la fugida estava complint presó per diversos delictes, entre ells contra la salut pública, obstrucció a la justícia, danys, robatori amb força, amb violència i intimidació, amenaces, resistència i desobediència. Després de passar a disposició judicial, el Jutjat en Funcions de Guàrdia de Figueres va el seu ingrés a la presó.

El mateix dia va detenir un altre ciutadà que intentava abandonar Espanya quan tenia una ordre vigent de prohibició de sortida. Després d'informar el jutjat, va quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer-hi.

En dies posteriors en virtut de l'acord hispanofrancès de col·laboració en matèria policial, van detectar tres persones intentant abandonar Espanya i entrar al territori francès. Els tres ciutadans tenien una ordre de prohibició d'abandonar Espanya emesa per un jutjat de la localitat alacantina de Novelda per delictes contra la salut pública. Els detinguts van passar a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Figueres.

Els tràmits el delaten

Un sisè detingut va ser detectat quan volia fugir de territori espanyol via França. La PAF (Policia de Fronteres) li va aplicar l'acord de readmissió francoespanyol. Els agents, una vegada comprovada la vigència de l'ordre, van posar el detingut a disposició del Jutjat de Guàrdia de Figueres. Al ciutadà també hi constaven 19 detencions policials de la zona de Benidorm per delictes de lesions, robatori amb força i estafa.

Al setè i darrer detingut li constava una reclamació judicial pendent pels jutjats d'Arrecife (Lanzarote) per una agressió sexual. El detingut va anar a fer tràmits d'estrangeria a la Comissaria de Figueres quan per part de Policia Nacional es va detectar la reclamació del Jutjat.

La Policia Nacional de la Jonquera realitza controls d'entrada i sortida d'Espanya en estreta col·laboració amb la PAF, fet que ha permès la detenció dels sis ciutadans a la Jonquera, indica el cos policial.